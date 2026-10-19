Nora Colosimo dio detalles impactantes del último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el que tuvo que intervenir la policía.
"Llama a la gorda de tu mamá que te venga a buscar": así empezó la nueva pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara
Mauro Icardi se fue de viaje con la China Suárez, dejó a su hija sola y explotó todo con Wanda Nara
Según reveló Nora Colosimo, Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.
Ante el llamado de la pequeña llorando pidiendo por su mamá, Wanda Nara llamó a la policía para que asistiera a la mansión y certificara la presencia de la empleada. "Mauro abandonó a Isabella", dijo Nora Colosimo.
Además, Ángel de Brito reveló la frase que le dijo Mauro Icardi a su hija. "Llama a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar o decile a Zaira", le habría dicho el jugador antes de partir con la China Suárez a Disney y dejar a la pequeña llorando. "Se subió al auto y vomitó", agregó Nora sobre la angustia de su nieta ante lo sucedido.