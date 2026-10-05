Tras el provocador posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro en un hotel de París a espaldas de Wanda Nara, la China Suárez siguió revolucionando las redes sociales con sus carretes de fotos ahora con una llamativa serie de imágenes desde su gimnasio en la casa de los sueños donde vive con Icardi y sus hijos.
Wanda Nara engordó 10 kilos y la respuesta de la China Suárez fue letal
Wanda Nara confesó que tuvo que subir de peso en los últimos meses y la reacción de la China Suárez explotó las redes
Durante la tarde del martes, la China Suárez y Mauro Icardi le mostraron a sus seguidores parte de su rutina de entrenamiento y la top aprovechó para presumir su trabajada figura.
De lo más sexy, la China Suárez se fotografió luciendo un conjunto de calzas y corpiño deportivo crop top dejando a la vista su abdomen y atrevido piercing en el ombligo.
La postal no pasó desapercibida, en especial porque días atrás Wanda Nara confesó que engordó más de 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista "¿Querés ser mi hijo?" junto a Agustín Bernasconi, ex cantanta de MYA y con quien la rubia habría tenido una aventura durante su romance con L-Gante.