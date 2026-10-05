Wanda Nara engordó 10 kilos y la respuesta de la China Suárez fue letal

Durante la tarde del martes, la China Suárez y Mauro Icardi le mostraron a sus seguidores parte de su rutina de entrenamiento y la top aprovechó para presumir su trabajada figura.

De lo más sexy, la China Suárez se fotografió luciendo un conjunto de calzas y corpiño deportivo crop top dejando a la vista su abdomen y atrevido piercing en el ombligo.