Escándalo total con Mala Fama: tuvieron que parar las grabaciones

Una nueva polémica sacudió las grabaciones de PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, esta vez con el cantante y líder de Mala Fama, Hernán Coronel. Semanas atrás el ciclo televisivo ya había quedado en el centro de la escena tras el cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa.
En esta oportunidad, el protagonista fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama y actual participante de MasterChef, quien desató un fuerte conflicto con su pareja en pleno estudio.
Todo ocurrió durante la clásica dinámica del programa en la que los invitados pasan al frente para responder preguntas personales. Al ser consultado sobre el amor, el músico sorprendió al señalar que fue su exmujer, madre de sus tres hijos mayores, quien le enseñó a sentirlo.
Según relató Natalie Weber en Intrusos, Mala Fama sostuvo que “conoce el amor gracias a su exmujer”, sin reparar en las consecuencias inmediatas que sus palabras tendrían detrás de cámara. En el estudio se encontraba Berenice Lucrecia, tarotista, su pareja desde 2016 y madre de su hija menor, nacida hace pocos meses.
Al escuchar la confesión, Lucrecia reaccionó de inmediato e intentó ingresar al set para interrumpir la filmación, aunque la situación fue contenida a tiempo. “El mánager de Hernán la frenó, no lo permitió, pero ella quiso interferir”, explicó Weber ante la consulta de Rodrigo Lussich.
Sin embargo, la tensión estalló apenas se produjo el primer corte técnico, momento en el que ambos mantuvieron una fuerte discusión a viva voz frente a todo el equipo y los invitados presentes. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, detalló la panelista.
Tras el episodio, Coronel habría solicitado que ese fragmento fuera eliminado antes de la emisión. Según informó Daniel Ambrosino, el material se encontraba en pleno proceso de edición para definir su salida al aire, mientras Lussich advirtió que, si el segmento no aparece el sábado, quedará en evidencia que “hubo una censura importante”.
En pocas palabras
- Escándalo en PH: el cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, generó una crisis de pareja en el programa de Andy Kusnetzoff.
- Declaración polémica: Coronel afirmó que su exmujer le enseñó sobre el amor, mientras su actual pareja, Berenice Lucrecia, estaba presente.
- Tensión y discusión: la pareja tuvo un fuerte cruce en el estudio tras la confesión, y se evalúa si el fragmento será eliminado de la emisión.