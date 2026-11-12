Escándalo total con Mala Fama: tuvieron que parar las grabaciones

Según relató Natalie Weber en Intrusos, Mala Fama sostuvo que “conoce el amor gracias a su exmujer”, sin reparar en las consecuencias inmediatas que sus palabras tendrían detrás de cámara. En el estudio se encontraba Berenice Lucrecia, tarotista, su pareja desde 2016 y madre de su hija menor, nacida hace pocos meses.

Al escuchar la confesión, Lucrecia reaccionó de inmediato e intentó ingresar al set para interrumpir la filmación, aunque la situación fue contenida a tiempo. “El mánager de Hernán la frenó, no lo permitió, pero ella quiso interferir”, explicó Weber ante la consulta de Rodrigo Lussich.

Sin embargo, la tensión estalló apenas se produjo el primer corte técnico, momento en el que ambos mantuvieron una fuerte discusión a viva voz frente a todo el equipo y los invitados presentes. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, detalló la panelista.

Tras el episodio, Coronel habría solicitado que ese fragmento fuera eliminado antes de la emisión. Según informó Daniel Ambrosino, el material se encontraba en pleno proceso de edición para definir su salida al aire, mientras Lussich advirtió que, si el segmento no aparece el sábado, quedará en evidencia que “hubo una censura importante”.