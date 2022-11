Ginette Reynal confesó en PH Podemos Hablar que estuvo tres años de novia con su primo

Reynal dijo al respecto: “El incesto no es raro. Es tan maravilloso que tiene que ser raro porque, si no, todos estarían con sus primos”. Estos dichos profundizaron su análisis sobre la relación que entabló con su familiar, menor que ella, a quien tuvo en sus brazos cuando era un bebé.

La anécdota comenzó cuando el conductor del programa, Andy Kusnetzoff, pidió que dieran un paso al frente aquellos que hubieran tenido algún amor prohibido. Ginette Reynal sorprendió a todos cuando confesó que tuvo una relación de años con su primo hermano materno.

Ginette Reynal 3.jpg

“Estuve tres años de novia con un primo hermano mío. Amor, amor, amor, enamorados. Te diría que creo que estaré enamorada de él por el resto de mi vida”, lanzó Ginette Reynal y creó un ambiente de curiosidad y sorpresa. Luego, explicó sin filtros: “Es hijo de una hermana de mi mamá, él tiene 7 años menos que yo, así que lo he tenido en brazos”.

Al ser consultada por el momento en el que empezó a tener otro tipo de sentimientos hacia su primo, Reynal dijo: “Fue después que murió mi marido. Nosotros no habíamos tenido antes una onda especial. En ese momento fui a la casa de mi tía, su mamá, y él me dio su cuarto”. “Él es muy diferente al resto, me gustó porque es físicamente muy diferente a sus hermanos”, detalló.

Para seguir sosteniendo su postura, la exmodelo fue más allá y defendió públicamente el incesto, es decir, las relaciones sexuales entre familiares. “Hay muchas historias de primos, pero cuando lo vivís te das cuenta por qué se llama incesto. No es raro, es tan maravilloso que tiene que ser raro, porque si no todos estarían con sus primos”, dijo.

Ginette Reynal 2.jpg

Su noviazgo con su primo no fue la única revelación de Reynal que causó sorpresa en el programa. Minutos más tarde de su confesión, la exmodelo contó que una prima suya se casó con su primer marido y que ambos tuvieron hijos.

Embed

“Mis dos hijos son primos segundos y medios hermanos de sus primos”, explicó Ginette Reynal mientras todos los invitados la miraban anonadados. “Yo estaba separada, se enamoraron, se casaron por iglesia y de blanco”, agregó. “Me volví loca, dije ‘estos platos se comen fríos’, esperé a que ella viniera a contarme”.

Sin embargo, aunque en un principio lo contó con soltura luego dio a entender que no se tomó para nada bien la relación de su prima con su primer marido. “Estuve mucho tiempo peleada con ella y un día entendí que no somos dueños de las otras personas y que nadie le hace nada a nadie, sino que se lo hace a uno mismo”, declaró.