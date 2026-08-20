La verdad detrás del video de las hijas de Wanda Nara llorando: "Estaban en shock y..."

"Que cada uno le dé el contexto que quiera darle, la verdad la sabemos nosotras... El resto no lo puedo contar porque es lo que las nenas dijeron", siguió sobre el motivo de la angustia de las pequeñas. Además, Nora aseguró que Wanda grabó el episodio por recomendación para mostrar el estado de sus herederas.

Quién filtró el video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras las repercusiones y la polémica que estalló luego de que se viralizara un video privado donde se ve a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi discutiendo con su madre, en Puro Show revelaron cómo llegó a los medios.

Sin pelos en la lengua, Fernanda Iglesias apuntó contra Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. "Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar ,pero lo sé”, aseguró.

“Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios...Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”, siguió indignada luego de haber sido señalada como la responsable.

Elba Marcovecchio acusada de filtrar el video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi a los medios.

“Yo me enojé cuando se filtró, me angustié un montón, quedé como… Entendí que no era yo la responsable, yo no lo viralicé. Estaba angustiada porque encima me puteaban en redes”, aclaró, preocupada por el lugar en el que quedó porque fue ella la primera en contar que ese video existía.