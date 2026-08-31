Siguen saliendo a la luz detalles explosivos de la vida de Tini Stoessel luego de que se confirmara que inició una auditoría con el fin de revisar sus cuentas en cuanto al manejo de su patrimomonio y las ganancias por su carrera.
¡Bombazo! El romance secreto entre Tini Stoessel y Santi Maratea
En LAM revelaron la relación desconocida entre Tini Stoessel y el famoso influencer. Todos los detalles
Desde hace meses, Tini Stoessel se encuentra distanciada de toda su familia, incluída su madre quien no la acompañó a probarse su vestido de novia en París y su padre Alejandro Stoessel, a quien no visitó durante su internación hospitalaria los últimos días.
En LAM, revelaron la mala relación de Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel con su entorno y confirmaron el breve romance de la cantante con el influencer Santi Maratea.
"Anduvieron un tiempo juntos, fue un touch and go que no trascendió. Fue post pandemia", arrancó Pepe Ochoa. "Los amigos hombres de Tini compartían grupo de amigos con Maratea, se juntaban y armaban pre boliches para que Tini y Santi estén juntos", siguió sobre los encuentros.
El padre de Tini Stoessel a los piedrazos con periodistas: ¿desbordado?
Tras el escandaloso episodio que protagonizó el padre de Tini Stoessel con la prensa, hablaron los periodistas que fueron agredidos por el productor.
Indignado con la actitud de los movileros que lo esperaban en la puerta de su casa, Alejandro Stoessel terminó a los gritos y arrojando piedras para que se retiraran y dejaran de filmarlo mostrando su propiedad.
Una de las periodistas rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y fue contundente sobre Stoessel. "Estaba enojado, estaba ido, nos insultó, nos dijo voy a llamar a la policía", arrancó.
"Era una piedra grande, nos llamó la atencion la manera la actitud porque tiene problemas de salud, si no quiere dar la nota podría haber mandado una empleada... Nosotros nunca irrumpimos en la propiedad ni hicimos ningún agravio", cerró la comunicadora contundente.
En pocas palabras
- Romance secreto: Se reveló un breve romance entre Tini Stoessel y el influencer Santi Maratea post pandemia.
- Conflictos familiares: Se detallan tensiones entre Tini Stoessel, su madre y su padre, Alejandro Stoessel.
- Incidente con prensa: Alejandro Stoessel agredió a periodistas con piedras al ser abordado en su domicilio.