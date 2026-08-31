¡Bombazo! El romance secreto entre Tini Stoessel y Santi Maratea

Tini Stoessel salió con Santi Maratea.

"Anduvieron un tiempo juntos, fue un touch and go que no trascendió. Fue post pandemia", arrancó Pepe Ochoa. "Los amigos hombres de Tini compartían grupo de amigos con Maratea, se juntaban y armaban pre boliches para que Tini y Santi estén juntos", siguió sobre los encuentros.

El padre de Tini Stoessel a los piedrazos con periodistas: ¿desbordado?

Tras el escandaloso episodio que protagonizó el padre de Tini Stoessel con la prensa, hablaron los periodistas que fueron agredidos por el productor.

Indignado con la actitud de los movileros que lo esperaban en la puerta de su casa, Alejandro Stoessel terminó a los gritos y arrojando piedras para que se retiraran y dejaran de filmarlo mostrando su propiedad.

Una de las periodistas rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y fue contundente sobre Stoessel. "Estaba enojado, estaba ido, nos insultó, nos dijo voy a llamar a la policía", arrancó.

Cómo vieron a Alejandro Stoessel los periodistas que fueron agredidos.

"Era una piedra grande, nos llamó la atencion la manera la actitud porque tiene problemas de salud, si no quiere dar la nota podría haber mandado una empleada... Nosotros nunca irrumpimos en la propiedad ni hicimos ningún agravio", cerró la comunicadora contundente.