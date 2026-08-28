Alejandro Stoessel vivió un escandaloso episodio en medio de la polémica que estalló luego de que se confirmara que Tini Stoessel inició una auditoría con el fin de revisar sus cuentas, y la madre de la cantante salió con los tapones de punta.
La furia de la mamá de Tini Stoessel tras los priedrazos de Alejandro Stoessel a los periodistas
El mensaje de la madre de Tini Stoessel tras el feroz cruce de Stoessel con los periodistas en su casa
El director explotó de furia y terminó arrojando piedras a los periodistas y movileros que estaban haciendo guardia en la puerta de su casa.
Indignada con lo sucedido, Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, apoyó a su ex marido con un feroz posteo contra la prensa. “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito q se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO”, arrancó con una captura del periodista en su puerta.
“Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor y ya sabemos que es y contra el medio”, siguió para luego publciar una nueva storie con la palabra "NEFASTOS".
La mamá de Tini Stossel volvió a llamar a Yanina Latorre
En medio de las repercusiones por lo sucedido durante Sálvese Quien Pueda el miércoles por la noche,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.
"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.
"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.
Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.
En pocas palabras
- Furia de la madre: Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, defendió a su exmarido tras el incidente con periodistas.
- Incidente con la prensa: Alejandro Stoessel arrojó piedras a movileros que cubrían la noticia en su domicilio.
- Apoyo mediático: Muzlera se comunicó con Yanina Latorre para aclarar la situación y disculparse por interrupciones previas.