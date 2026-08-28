La furia de la mamá de Tini Stoessel tras los priedrazos de Alejandro Stoessel a los periodistas

La mamá de Tini Stoessel apoyó a Alejandro Stoessel tras su cruce con los periodistas.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor y ya sabemos que es y contra el medio”, siguió para luego publciar una nueva storie con la palabra "NEFASTOS".

La mamá de Tini Stossel volvió a llamar a Yanina Latorre

En medio de las repercusiones por lo sucedido durante Sálvese Quien Pueda el miércoles por la noche,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.

"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.

"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.

Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.