Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica que estalló luego de que se confirmara que Tini Stoessel inició una auditoría con el fin de revisar sus cuentas, y la madre de la cantante salió con los tapones de punta.
La reacción de Yanina Latorre tras ser acusada de mentirosa por la madre de Tini Stoessel
El explosivo mensaje de Yanina Latorre tras sus dichos sobre Tini Stoessel y su familia. Todos los detalles
Durante la tarde del miércoles, Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, llamó por teléfono a Yanina Latorre mientras estaba en vivo en Sálvese Quien Pueda pidiéndole que no saliera a la luz su conversación.
Horas después, Yanina Latorre encendió la mecha con dos explosivos mensajes en su cuenta de Instagram que si bien no dio nombres, estarían referidos al escándalo familiar de los Stoessel.
"El ladrón cree que todos son de su condición", arrancó. "Tengo el telefono estallado. Audios, data, información, mañana veo que hago", siguió creando expectativa.
¿Qué dijo Yanina Latorre de Tini Stoessel?
Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...
"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.
"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.
¿Los padres de Tini Stoessel fuera de su casamiento?
"Es mentira que no están invitados al casamiento, todavía nadie recibio la invitación. Sí es verdad que no se los vio en el Mundial porque hay como una incomodidad no enojo", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
"Alejandro Stoessel no está peleado, habla con la hija y él la va a entrar a la Iglesia", siguió sobre la relación actual de Stoessel con su hija.
Además, Yanina Latorre aseguró que si bien no hay pelea, la familia está analizando si Alejandro Stoessel seguirá manejando la carrera de Tini o si se hará cargo su socio y productor actual, Aquiles.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Publicó mensajes picantes en Instagram tras la llamada de la madre de Tini Stoessel.
- Escándalo familiar: Se revelaron detalles de la interna entre Tini Stoessel y sus padres sobre sus finanzas.
- Auditoría de Tini: La cantante inició una revisión de sus cuentas, lo que generó tensión familiar.