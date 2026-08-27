La reacción de Yanina Latorre tras ser acusada de mentirosa por la madre de Tini Stoessel

El posteo de Yanina Latorre, ¿dedicado a la mamá de Tini Stoessel?

"El ladrón cree que todos son de su condición", arrancó. "Tengo el telefono estallado. Audios, data, información, mañana veo que hago", siguió creando expectativa.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Tini Stoessel?

Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...

"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.

"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.

¿Los padres de Tini Stoessel fuera de su casamiento?

"Es mentira que no están invitados al casamiento, todavía nadie recibio la invitación. Sí es verdad que no se los vio en el Mundial porque hay como una incomodidad no enojo", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

"Alejandro Stoessel no está peleado, habla con la hija y él la va a entrar a la Iglesia", siguió sobre la relación actual de Stoessel con su hija.

Además, Yanina Latorre aseguró que si bien no hay pelea, la familia está analizando si Alejandro Stoessel seguirá manejando la carrera de Tini o si se hará cargo su socio y productor actual, Aquiles.