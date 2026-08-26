Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica que estalló luego de que se confirmara que Tini Stoessel inició una auditoría con el fin de revisar sus cuentas en cuanto al manejo de su patrimomonio y las ganancias por su carrera.
"Tini Stoessel no tiene para pagar el Uber": Yanina Latorre confirmó la situación crítica de la cantante
Yanina Latorre reveló los datos más fuertes de la interna de Tini Stoessel con su familia. Todos los detalles
Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...
"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.
"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.
¿Los padres de Tini Stoessel fuera de su casamiento?
"Es mentira que no están invitados al casamiento, todavía nadie recibio la invitación. Sí es verdad que no se los vio en el Mundial porque hay como una incomodidad no enojo", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
"Alejandro Stoessel no está peleado, habla con la hija y él la va a entrar a la Iglesia", siguió sobre la relación actual de Stoessel con su hija.
Además, Yanina Latorre aseguró que si bien no hay pelea, la familia está analizando si Alejandro Stoessel seguirá manejando la carrera de Tini o si se hará cargo su socio y productor actual, Aquiles.
Yanina Latorre confirmó su distanciamiento de la madre de Tini Stoessel
Durante su programa de radio, Yanina Latorre reveló que tomó la radical decisión de no dar información sobre Tini Stoessel debido al vínculo de amistad que tuvo con la madre de la artista.
"En cuanto al lore de Tini Stoessel con sus papás, he decidido no hablar, lo digo ahora para que no me pregunten más. Todos saben que yo fui amiga de la mamá de Tini, no pasó nada nos distanciamos, cosas que no me gustaron", lanzó generando especulaciones sobre lo sucedido
"Si hablo porque hablo, si critico es porque ahora estoy distanciada. No voy a decir nada, hay otros medios que lo están haciendo... seguramente falta información.Por ahora no voy a hablar, no quiero lastimar a nadie a menos que un día me levante y...", siguió sobre la posibilidad de cambiar de opinión.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Reveló detalles de la interna entre Tini Stoessel y su familia sobre el manejo de sus finanzas.
- Situación financiera: Se reporta que Tini Stoessel no disponía de efectivo para pagar un Uber, con alertas a sus padres por el uso de su tarjeta.
- Relación familiar: La panelista indicó que, si bien hay incomodidad, Alejandro Stoessel no está peleado con su hija y participará en su casamiento.