¡Preocupación! Así apareció Tini Stoessel en medio del drama por su fortuna: "Con otro..."

Tini Stoessel angustiada tras la confirmación de su interna con Alejandro Stoessel.

"La semana pasada habían empezado los ensayos, ella estaba contenta pero ayer ya se presentó con otro semblante. Me dicen que cuando salió todo a la luz, en los medios, se puso mal", relató en La mañana con Moria (El Trece).

¿Los padres de Tini Stoessel fuera de su casamiento?

En medio de las repercusiones por los preparativos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre confirmó la presencia de los padres de Tini en el casamiento.

"Es mentira que no están invitados al casamiento, todavía nadie recibio la invitación. Sí es verdad que no se los vio en el Mundial porque hay como una incomodidad no enojo", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

"Alejandro Stoessel no está peleado, habla con la hija y él la va a entrar a la Iglesia", siguió sobre la relación actual de Stoessel con su hija.

Además, Yanina Latorre aseguró que si bien no hay pelea, la familia está analizando si Alejandro Stoessel seguirá manejando la carrera de Tini o si se hará cargo su socio y productor actual, Aquiles.

Yanina Latorre confirmó su distanciamiento de la madre de Tini Stoessel

Durante su programa de radio, Yanina Latorre reveló que tomó la radical decisión de no dar información sobre Tini Stoessel debido al vínculo de amistad que tuvo con la madre de la artista.

"En cuanto al lore de Tini Stoessel con sus papás, he decidido no hablar, lo digo ahora para que no me pregunten más. Todos saben que yo fui amiga de la mamá de Tini, no pasó nada nos distanciamos, cosas que no me gustaron", lanzó generando especulaciones sobre lo sucedido

"Si hablo porque hablo, si critico es porque ahora estoy distanciada. No voy a decir nada, hay otros medios que lo están haciendo... seguramente falta información.Por ahora no voy a hablar, no quiero lastimar a nadie a menos que un día me levante y...", siguió sobre la posibilidad de cambiar de opinión.