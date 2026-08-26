Acusan a Emilia Mernes de siniestra por el video que subió tras la noticia del drama entre Tini Stoessel y su padre

El posteo de Emilia Mernes que indignó a los fans de Tini Stoessel.

En medio de las repercusiones por el drama que está viviendo Tini Stoessel, Emilia Mernes publicó un video mostrando su nuevo look y los fans de Tini le dijeron de todo cuestionando el momento en el que eligió hacerlo. "El día que sale a la luz que a Tini la estafaron sube su cambio de look? Lo desubicada y siniestra que es esta mina", fueron el tipo de mensajes que escribieron en las redes.

Emilia Mernes habló de su pelea con Tini Stoessel

Meses atrás, Emilia Mernes habló por primera vez de su comentado distanciamiento de Tini Stoessel, María Becerra, y otras colegas que dejaron de seguirla en sus redes.

Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.

"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.

Emilia Mernes habló de Tini Stoessel.

“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.

Qué dijo Tini Stoessel de su pelea con Emilia Mernes

Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, pidió ante el abucheo del público a Emilia Mernes.