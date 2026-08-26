Las hijas de Marcelo Tinelli salieron a aclarar sus posteos sobre el padre de Tini Stoessel

Cande y Mica Tinelli dispararon contra el padre de Tini Stoessel con llamativos posteos.

Mica Tinelli, por su parte, compartió una publicación con una llamativa frase. “El único karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”.

La aclaración de Mica y Cande Tinelli a las fans de Tini Stoessel

A través de un nuevo posteo, Micaela desmintió que su publicación estuviera dedicada a Tini Stoessel.

Mica Tinelli negó que su posteo sea para Tini Stoessel y su familia.

"Mi última historia no es para nadie en especial ni por ninguna situación en particular. Se ve que les quedó justo para inventar pavadas... nada que me importe menos que meterme en asuntos de otros", escribió.

Cande Tinelli, por su parte, le habló directamente al fandom de Tini Stoessel.

"Para las fans que no entendieron, repito no es contra Tini esto. Yo la adoro y deseo que sea feliz... Solo recuerdo todo lo que se vivió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos", arrancó.

"No habló más del tema. Ojala todo se resuelva", cerró contundente.