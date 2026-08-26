Luego de que saliera a la luz la feron interna entre Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel por el dinero de la artista, Candelaria Tinelli y Mica Tinelli revolucionaron las redes con explosivos posteos.
Las hijas de Marcelo Tinelli salieron a aclarar sus posteos sobre el padre de Tini Stoessel
Cande y Mica Tinelli explotaron las redes sociales con llamativos descargos en medio del escándalo de Tini Stoessel y su familia
Años atrás, Tini Stoessel lanzó un tema hablando de la traición de Marcelo Tinelli a Alejadro Stoessel lo que generó gran repudio hacia el conductor. Ahora, Cande y Mica Tinelli salieron con los tapones de punta defendiendo a su padre.
“Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”, escribió Cande sobre una foto. La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”, siguió refiriéndose a Tini Stoessel.
Mica Tinelli, por su parte, compartió una publicación con una llamativa frase. “El único karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”.
La aclaración de Mica y Cande Tinelli a las fans de Tini Stoessel
A través de un nuevo posteo, Micaela desmintió que su publicación estuviera dedicada a Tini Stoessel.
"Mi última historia no es para nadie en especial ni por ninguna situación en particular. Se ve que les quedó justo para inventar pavadas... nada que me importe menos que meterme en asuntos de otros", escribió.
Cande Tinelli, por su parte, le habló directamente al fandom de Tini Stoessel.
"Para las fans que no entendieron, repito no es contra Tini esto. Yo la adoro y deseo que sea feliz... Solo recuerdo todo lo que se vivió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos", arrancó.
"No habló más del tema. Ojala todo se resuelva", cerró contundente.
En pocas palabras
- Hijas de Marcelo Tinelli: Cande y Mica Tinelli reaccionaron en redes ante el conflicto de Tini Stoessel y su padre.
- Descargos en redes: Ambas publicaron frases que generaron especulaciones sobre su relación con la artista.
- Aclaraciones posteriores: Micaela desmintió que su posteo fuera dirigido a Tini, y Candelaria aclaró que recordaba vivencias pasadas.