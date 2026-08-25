"Villero infiel", polémica por los dichos de Marta Fort sobre Luck Ra

Marta Fort opinó de Luck Ra y se hizo viral.

“Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?”, siguió generando un terremoto de reacciones en las redes sociales.

Marta Fort shockeó a Mario Pergolini con su trabajo desconocido: "Fui cajera de..."

Sin pelos en la lengua, Marta Fort impactó a Pergolini con sus declaraciones y confesiones, entre ellas, el día que fue cajera de un supermercado.

"Fui cajera de Día", lanzó ante la mirada incrédula del conductor. "Ahí me di cuenta lo caro que es el aceite de oliva", siguió divertida recordando que encontró a una clienta tratando de llevarse una botella.

Además, Marta Fort confesó que está en pareja y que la acompañó durante todo el mundial aunque recién ahora ha comenzado ha mostrarse públicamente. "Se llama Juan Manuel", contó.