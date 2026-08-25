Tras causar sensación con sus delclaraciones en "Otro día perdido", el programa conducido por Mario Pergolini, Marta Fort quedó en el centro de una inesperada polémica.
"Villero infiel", polémica por los dichos de Marta Fort sobre Luck Ra
Marta Fort se metió de lleno en la escandalosa separación de Luck Ra y La Joaqui y explotó todo. Los detalles
Sin pelos en la lengua, Marta Fort fue consultada sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui y los escandalosos rumores sobre el rol de Tuli Acosta en la crisis de la pareja.
“No sé qué lore tuvieron, si hubo o no Tuli Acosta”, señaló Martita Fort en el video que publicó Blender y si bien apoyó a La Joaqui, fue letal con Luck Ra. “La quiero un montón a ella, pero él...es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta”, arrancó.
“Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?”, siguió generando un terremoto de reacciones en las redes sociales.
Marta Fort shockeó a Mario Pergolini con su trabajo desconocido: "Fui cajera de..."
Sin pelos en la lengua, Marta Fort impactó a Pergolini con sus declaraciones y confesiones, entre ellas, el día que fue cajera de un supermercado.
"Fui cajera de Día", lanzó ante la mirada incrédula del conductor. "Ahí me di cuenta lo caro que es el aceite de oliva", siguió divertida recordando que encontró a una clienta tratando de llevarse una botella.
Además, Marta Fort confesó que está en pareja y que la acompañó durante todo el mundial aunque recién ahora ha comenzado ha mostrarse públicamente. "Se llama Juan Manuel", contó.
En pocas palabras
- Marta Fort: Lanzó duras declaraciones sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui, calificando al cantante como "un villero que canta" y sugiriendo infidelidad.
- Revelaciones Personales: Fort también compartió detalles de su pasado laboral como cajera de un supermercado y reveló que está en pareja con Juan Manuel.
- Repercusión: Sus comentarios generaron un fuerte impacto en redes sociales y en el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini.