¡Punto crítico! Sabrina Rojas opinó de Flor Vigna y ¿la comparó con Griselda Siciliani?

"No le sigo la carrera ni la vida, no tenemos nada en común. Creo que se equivocó en dar nombres, si hablas te la tenés que bancar", dijo luego la conductora de Pasó en América.

Sabrina Rojas cuestionó a Griselda Siciliani

Griselda Siciliani dio una entrevista en Futuroc donde habló de lo mal que la pasó durante su mediática separación de Luciano Castro, tras la aparición de audios del actor a una joven española.

“El chisme se genera porque alguien hace una ridiculez enorme y una torpeza totalmente rica para la burla... Yo no hablo de mi vida íntima ni de la vida íntima de cualquier otro, de nadie”, dijo Griselda Siciliani y Sabrina Rojas recogió el guante.

"Siempre dice que no habla de su vida privada y recuerdo una Griselda Siciliani hablando que fue amante de una persona seis años, eso es hablar de tu vida privada. Si bien es una gran actriz y no es una mujer mediática, es una mujer que habla de su vida", arrancó Sabrina Rojas al ver la entrevista. "Para mí no hay nada más íntimo que ser amante, es una mina que entiende y sabe. Es irónica, divertida, desde que sucedió eso bajó un cambio y no habla más. Son elecciones. Hasta un momento fue así y ahora soy así", siguió sin anestesia.