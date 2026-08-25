En medio de las repercusiones por sus dichos sobre Griselda Siciliani, Sabrina Rojas fue consultada sobre las polémicas que está protagonizando Flor Vigna durante su participación en La Casa de los Famosos México.
¡Punto crítico! Sabrina Rojas opinó de Flor Vigna y ¿la comparó con Griselda Siciliani?
Sabrina Rojas habló de las últimas declaraciones de Flor Vigna y no se guardó nada. Todos los detalles
"Creo que habla y después no se la banca, la vas a buscar y quiere hablar de su música...no se aguanta el vuelto. Lo más probable es que cuando vuelva y los periodistas la vayan a buscar no se la banque y se explaye sobre lo que dijo", arrancó Sabrina Rojas tras los dichos de Flor Vigna sobre Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato.
En cuanto a su vínculo con la también ex de Luciano Castro, la top la apoyó y lanzó una sutil indirecta hacia Griselda Siciliani. "A mi Flor nunca me hizo nada, no tengo relación, me la cruce muy poco y siempre nos saludamos buena onda", aseguró.
"No le sigo la carrera ni la vida, no tenemos nada en común. Creo que se equivocó en dar nombres, si hablas te la tenés que bancar", dijo luego la conductora de Pasó en América.
Sabrina Rojas cuestionó a Griselda Siciliani
Griselda Siciliani dio una entrevista en Futuroc donde habló de lo mal que la pasó durante su mediática separación de Luciano Castro, tras la aparición de audios del actor a una joven española.
“El chisme se genera porque alguien hace una ridiculez enorme y una torpeza totalmente rica para la burla... Yo no hablo de mi vida íntima ni de la vida íntima de cualquier otro, de nadie”, dijo Griselda Siciliani y Sabrina Rojas recogió el guante.
"Siempre dice que no habla de su vida privada y recuerdo una Griselda Siciliani hablando que fue amante de una persona seis años, eso es hablar de tu vida privada. Si bien es una gran actriz y no es una mujer mediática, es una mujer que habla de su vida", arrancó Sabrina Rojas al ver la entrevista. "Para mí no hay nada más íntimo que ser amante, es una mina que entiende y sabe. Es irónica, divertida, desde que sucedió eso bajó un cambio y no habla más. Son elecciones. Hasta un momento fue así y ahora soy así", siguió sin anestesia.
En pocas palabras
- Sabrina Rojas opinó sobre las declaraciones de Flor Vigna en México y cuestionó su manejo mediático.
- Rojas sugirió que Vigna habla y luego no se responsabiliza por sus dichos, comparando indirectamente su actitud con la de Griselda Siciliani.
- La periodista recordó que Siciliani, pese a decir que no habla de su vida privada, sí lo hizo sobre su rol de amante en una entrevista reciente.