Pepe Ochoa visitó a Yanina Latorre en su programa de radio y aprovechó la ocasión para consultarle sobre el actual panel de angelitas de LAM compuesto por Pilar Smith, Denisse Dumas, Matilda Blanco, Romina Scalora, Karina Iavícoli, Carolina Molinari, Romina Scalora, Nazarena Vélez y la Barby.
Yanina Latorre destruyó a tres panelistas de LAM: "Atrasan muchísimo"
Yanina Latorre disparó como nunca antes contra el panel actual de LAM y dijo cuáles son las peores. Los detalles
Sin pelos en la lengua, Yanina Latorre apuntó con todo hacia Pilar Smith. "Todas me hablan mal de Pilar, lo de la libretita atrasa muchísimo", arrancó y siguió con Denise Dumas. "no le renovaría el contrato", lanzó.
Otra que no es de las favoritas de Yanina Latorre es Romina Scalora. "No me gusta, va y opina, está sentada como siendo fan de LAM, como una más de la tribuna, solo opina, nos falta el respeto", aseguró.
En cuanto a sus predilectas, Yanina Latorre no dudó en incluir a Nazarena Vélez. "Me encanta, cuando entró no entendí para qué estaba pero sabe todo, pregunta, tiene mucho back up, ella sabe el pasado, es una revelación", dijo en tanto que también elogió el trabajo de Carolina Molinari, Matilda Blanco y hasta Laura Ubfal. "No la odio", confesó.
Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi tras su posteo contra Benjamín Vicuña: "Patético sos..."
Mauro Icardi fue noticia de todos los portales luego de publicar un feroz posteo cuestionando las declaraciones de Benjamín Vicuña en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre salió con los tapones de punta.
A través de su cuenta de instagram, Mauro Icardi trató a Benjamín Vicuña de mentiroso acusándolo de no tener suficiente contacto con sus hijos ahora que se encuentran en la Argentina.
“Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”, escribió entre otras cosas.
Furiosa, Yanina Latorre analizó sus dichos y lo hundió en Salvese Quien Pueda. "Es patético, que insensibilidad, estamos hablando de una persona que perdió un hijo, el tiene derecho a sufrirlo, a contarlo a exponerlo es su propia historia. ¿Qué es Mauro Icardi catador de paternidades?", arrancó la conductora. "No subió nada por el Día del Niño y hace esto. Vos podés ser el novio pero la paternidad no la suplanta nadie y hace tres meses que los hijos de la China Suárez no van al colegio", siguió indignada además de comparar la situación con lo mismo que sucedió con Maxi López años atrás.
En pocas palabras
- Yanina Latorre criticó a panelistas de LAM: La panelista apuntó contra Pilar Smith y Denisse Dumas, señalando que "atrasan muchísimo".
- Críticas a Romina Scalora: Latorre expresó su descontento con Romina Scalora, indicando que su rol en el programa es "como una más de la tribuna".
- Defensa a Nazarena Vélez: Yanina Latorre elogió a Nazarena Vélez como "una revelación" por su conocimiento y aporte al programa.