Yanina Latorre destruyó a tres panelistas de LAM: "Atrasan muchísimo"

En cuanto a sus predilectas, Yanina Latorre no dudó en incluir a Nazarena Vélez. "Me encanta, cuando entró no entendí para qué estaba pero sabe todo, pregunta, tiene mucho back up, ella sabe el pasado, es una revelación", dijo en tanto que también elogió el trabajo de Carolina Molinari, Matilda Blanco y hasta Laura Ubfal. "No la odio", confesó.

Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi tras su posteo contra Benjamín Vicuña: "Patético sos..."

Mauro Icardi fue noticia de todos los portales luego de publicar un feroz posteo cuestionando las declaraciones de Benjamín Vicuña en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre salió con los tapones de punta.

A través de su cuenta de instagram, Mauro Icardi trató a Benjamín Vicuña de mentiroso acusándolo de no tener suficiente contacto con sus hijos ahora que se encuentran en la Argentina.

“Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”, escribió entre otras cosas.

Furiosa, Yanina Latorre analizó sus dichos y lo hundió en Salvese Quien Pueda. "Es patético, que insensibilidad, estamos hablando de una persona que perdió un hijo, el tiene derecho a sufrirlo, a contarlo a exponerlo es su propia historia. ¿Qué es Mauro Icardi catador de paternidades?", arrancó la conductora. "No subió nada por el Día del Niño y hace esto. Vos podés ser el novio pero la paternidad no la suplanta nadie y hace tres meses que los hijos de la China Suárez no van al colegio", siguió indignada además de comparar la situación con lo mismo que sucedió con Maxi López años atrás.