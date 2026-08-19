En medio de las repercusiones por los preparativos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre confirmó la presencia de los padres de Tini en el casamiento.
¡Bombazo! Los padres de Tini Stoessel asistirán al casamiento con Rodrigo de Paul: "Alejandro va a..."
Yanina Latorre reveló la verdad del distanciamiento entre Tini Stoessel y su familia. Los detalles del casamiento
"Es mentira que no están invitados al casamiento, todavía nadie recibio la invitación. Sí es verdad que no se los vio en el Mundial porque hay como una incomodidad no enojo", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
"Alejandro Stoessel no está peleado, habla con la hija y él la va a entrar a la Iglesia", siguió sobre la relación actual de Stoessel con su hija.
Además, Yanina Latorre aseguró que si bien no hay pelea, la familia está analizando si Alejandro Stoessel seguirá manejando la carrera de Tini o si se hará cargo su socio y productor actual, Aquiles.
Yanina Latorre confirmó su distanciamiento de la madre de Tini Stoessel
Durante su programa de radio, Yanina Latorre reveló que tomó la radical decisión de no dar información sobre Tini Stoessel debido al vínculo de amistad que tuvo con la madre de la artista.
"En cuanto al lore de Tini Stoessel con sus papás, he decidido no hablar, lo digo ahora para que no me pregunten más. Todos saben que yo fui amiga de la mamá de Tini, no pasó nada nos distanciamos, cosas que no me gustaron", lanzó generando especulaciones sobre lo sucedido
"Si hablo porque hablo, si critico es porque ahora estoy distanciada. No voy a decir nada, hay otros medios que lo están haciendo... seguramente falta información.Por ahora no voy a hablar, no quiero lastimar a nadie a menos que un día me levante y...", siguió sobre la posibilidad de cambiar de opinión.
Confirmaron qué día será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y los invitados
Salieron a la luz todos los detalles de su futuro casamiento y la mega fiesta que están preparando para celebrar su amor.
El panelista Pepe Ochoa, confirmó en LAM que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para su gran día: el 18 de diciembre del 2026.
Siguiendo los pasos de figuras como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio,Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Sybala entre otros, Tini y De Paul eligieron el Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz para la fiesta.
Además, meses atrás Pilar Smith dio a conocer la lista de famosos y estrellas internacionales que fueron invitados al casamiento: Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Nicki Nicole, ente otros.
En pocas palabras
- Padres de Tini Stoessel: Confirmada su asistencia al casamiento con Rodrigo de Paul, Alejandro la acompañará al altar.
- Yanina Latorre: Reveló detalles del vínculo y distanciamiento con la familia de Tini Stoessel.
- Fecha de boda: El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se celebrará el 18 de diciembre de 2026.