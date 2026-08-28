Tras el escandaloso episodio que protagonizó el padre de Tini Stoessel con la prensa, hablaron los periodistas que fueron agredidos por el productor.
Alerta por el estado del padre de Tini Stoessel: "Estaba ido y..."
La palabra de los periodistas que fueron agredidos por Alejandro Stoessel. ¿Cómo vieron al productor?
Indignado con la actitud de los movileros que lo esperaban en la puerta de su casa, Alejandro Stoessel terminó a los gritos y arrojando piedras para que se retiraran y dejaran de filmarlo mostrando su propiedad.
Una de las periodistas rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y fue contundente sobre Stoessel. "Estaba enojado, estaba ido, nos insultó, nos dijo voy a llamar a la policía", arrancó.
"Era una piedra grande, nos llamó la atencion la manera la actitud porque tiene problemas de salud, si no quiere dar la nota podría haber mandado una empleada... Nosotros nunca irrumpimos en la propiedad ni hicimos ningún agravio", cerró contundente.
Yanina Latorre dio detalles explosivos de la interna en la familia Stoessel
Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...", arrancó en su programa de radio.
"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.
"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó sobre el manejo de Stoessel sobre los ingresos y carrera de Tini.
En pocas palabras
- Agresión a periodistas: Alejandro Stoessel, padre de Tini, arrojó piedras y gritó a movileros que cubrían su propiedad.
- Situación de salud: Periodistas señalaron que Stoessel parecía "ido" y que su actitud es preocupante dadas sus presuntas "problemas de salud".
- Interna familiar: Yanina Latorre reveló detalles sobre el control financiero de Alejandro Stoessel sobre su hija Tini Stoessel y un conflicto previo por la compra de una casa.