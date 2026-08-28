Alerta por el estado del padre de Tini Stoessel: "Estaba ido y..."

Cómo vieron a Alejandro Stoessel los periodistas que fueron agredidos.

"Era una piedra grande, nos llamó la atencion la manera la actitud porque tiene problemas de salud, si no quiere dar la nota podría haber mandado una empleada... Nosotros nunca irrumpimos en la propiedad ni hicimos ningún agravio", cerró contundente.

Yanina Latorre dio detalles explosivos de la interna en la familia Stoessel

Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...", arrancó en su programa de radio.

"Cuando Tini sale no tiene para pagar el uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.

"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó sobre el manejo de Stoessel sobre los ingresos y carrera de Tini.