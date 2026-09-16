Mandaron a un refugio al perro fiel que protegió a su dueño de los policías en pleno centro

Negrito es un perro que, hasta este martes, vivía en el centro de Mendoza junto a su dueño, un hombre en situación de calle. Nadie había reparado ni en él, ni en Mecha, tal y como es conocido su dueño en la zona de Alem y Federico Moreno, de la Ciudad. Sin embargo, de la mañana a la noche, Negrito cobró fama nacional.
Lo que lo hizo conocido fue que, mientras su dueño se encontraba alcoholizado y se cayó en medio del pavimento, Negrito no dejó que nadie se acercara a él ni la Policía ni los preventores que buscaban auxiliarlo. Apenas intentaban acercarse, él les gruñía sin moverse de su posición de custodio.
El perrito fue enviado al refugio Ángeles de Cuatro Patas, y desde allí se están ocupando de él, pero no se sabe cuál será su destino.
Beatriz, responsable del refugio, contó a Diario UNO que actualmente se está haciendo cargo del perro y de los gastos de su atención. Negrito será llevado al veterinario para un control. Mientras tanto, permanece en tránsito y bajo el cuidado de Ángeles de Cuatro Patas. Quienes quieran colaborar con los gastos pueden hacerlo a través del Instagram del refugio: @angelesdecuatropatass.