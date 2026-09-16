Mandaron a un refugio al perro fiel que protegió a su dueño de los policías en pleno centro

Lo que lo hizo conocido fue que, mientras su dueño se encontraba alcoholizado y se cayó en medio del pavimento, Negrito no dejó que nadie se acercara a él ni la Policía ni los preventores que buscaban auxiliarlo. Apenas intentaban acercarse, él les gruñía sin moverse de su posición de custodio.

El perrito fue enviado al refugio Ángeles de Cuatro Patas, y desde allí se están ocupando de él, pero no se sabe cuál será su destino.