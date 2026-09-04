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Invasión de aire antártico en Argentina: frío polar, ciudades bajo cero y lluvia

Una masa de aire gélido cubrirá el territorio nacional tras acercarse a los 30 °C en varias provincias. El pronóstico extendido región por región y el detalle del tiempo en Mendoza.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Invasión de aire antártico en Argentina: frío polar, ciudades bajo cero y lluvia

Invasión de aire antártico en Argentina: frío polar, ciudades bajo cero y lluvia

Un brusco cambio en las condiciones meteorológicas transformará el mapa climático de la República Argentina a partir de este fin de semana. Tras jornadas con marcas cercanas a los 30 °C en sectores de Cuyo, el centro y el norte del país, una masa de aire antártico avanzará velozmente provocando un frío polar y el desplome térmico generalizado.

El avance del frente frío de sur a norte

Según los informes elaborados por el sitio especializado Meteored y los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno devolverá valores invernales a todas las provincias. El paso del frente frío se registrará según el siguiente cronograma:

  • Viernes gélido en la Patagonia: El termómetro caerá a 0 °C con ráfagas de hasta 80 km/h en Santa Cruz y Chubut, junto al regreso de nevadas en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut.

  • Precipitaciones en el norte: Mientras el sol se mantiene en Cuyo y la Región Pampeana, hacia la noche se prevén tormentas en Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy.

Pico de frío polar, nevadas en zonas atípicas

La masa de frío polar se consolidará plenamente entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. En la estepa patagónica los registros mínimos caerán hasta los -13 °C, mientras que la cordillera de Neuquén se mantiene bajo alerta por acumulados de nieve de hasta 30 cm. De forma atípica, se anticipan nevadas aisladas en las sierras de Córdoba y San Luis, el sur bonaerense y la cordillera del NOA, incluyendo sectores como Tafí del Valle.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona núcleo, el momento más frío se vivirá entre la noche del sábado y la mañana del domingo. La Ciudad de Buenos Aires registrará mínimas de 2 °C, mientras que en el Gran Buenos Aires el termómetro caerá por debajo de 0 °C con heladas severas. Asimismo, la masa helada invadirá el NEA con mínimas de 6 °C en el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Ola polar: en la noche más fría los vecinos de San Rafael sufrieron cortes de gas en sus viviendas.

Ola polar: en la noche más fría los vecinos de San Rafael sufrieron cortes de gas en sus viviendas.

El tiempo en Mendoza

Para la provincia de Mendoza, los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional confirman un marcado enfriamiento durante el fin de semana:

  • Viernes 4 de septiembre: Tiempo templado a fresco con máxima de 18 °C y mínima de 7 °C, viento moderado y cielo parcialmente nublado.
  • Sábado 5 de septiembre: Ingreso pleno del aire gélido con viento de entre 23 y 31 km/h. La máxima caerá a 12 °C y la mínima tocará los 2 °C.
  • Domingo 6 de septiembre: Jornada más fría del período. El termómetro marcará una mínima de 3 °C y una máxima que apenas llegará a los 7 °C.

En pocas palabras

  • Frío polar: Una masa de aire antártico provocará un brusco descenso de temperatura en todo el país tras semanas de calor.
  • Nevadas atípicas: Se esperan nevadas en zonas como las sierras de Córdoba y San Luis, además de la estepa patagónica y el sur bonaerense.
  • Mendoza: La provincia experimentará un marcado enfriamiento, con mínimas que descenderán hasta los 2 °C el sábado y 3 °C el domingo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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