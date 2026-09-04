Invasión de aire antártico en Argentina: frío polar, ciudades bajo cero y lluvia

El avance del frente frío de sur a norte

Según los informes elaborados por el sitio especializado Meteored y los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno devolverá valores invernales a todas las provincias. El paso del frente frío se registrará según el siguiente cronograma:

Viernes gélido en la Patagonia: El termómetro caerá a 0 °C con ráfagas de hasta 80 km/h en Santa Cruz y Chubut, junto al regreso de nevadas en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut.

Precipitaciones en el norte: Mientras el sol se mantiene en Cuyo y la Región Pampeana, hacia la noche se prevén tormentas en Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy.

Pico de frío polar, nevadas en zonas atípicas

La masa de frío polar se consolidará plenamente entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. En la estepa patagónica los registros mínimos caerán hasta los -13 °C, mientras que la cordillera de Neuquén se mantiene bajo alerta por acumulados de nieve de hasta 30 cm. De forma atípica, se anticipan nevadas aisladas en las sierras de Córdoba y San Luis, el sur bonaerense y la cordillera del NOA, incluyendo sectores como Tafí del Valle.