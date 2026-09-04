Un brusco cambio en las condiciones meteorológicas transformará el mapa climático de la República Argentina a partir de este fin de semana. Tras jornadas con marcas cercanas a los 30 °C en sectores de Cuyo, el centro y el norte del país, una masa de aire antártico avanzará velozmente provocando un frío polar y el desplome térmico generalizado.
Invasión de aire antártico en Argentina: frío polar, ciudades bajo cero y lluvia
Una masa de aire gélido cubrirá el territorio nacional tras acercarse a los 30 °C en varias provincias. El pronóstico extendido región por región y el detalle del tiempo en Mendoza.
El avance del frente frío de sur a norte
Según los informes elaborados por el sitio especializado Meteored y los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno devolverá valores invernales a todas las provincias. El paso del frente frío se registrará según el siguiente cronograma:
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Viernes gélido en la Patagonia: El termómetro caerá a 0 °C con ráfagas de hasta 80 km/h en Santa Cruz y Chubut, junto al regreso de nevadas en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut.
Precipitaciones en el norte: Mientras el sol se mantiene en Cuyo y la Región Pampeana, hacia la noche se prevén tormentas en Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy.
Pico de frío polar, nevadas en zonas atípicas
La masa de frío polar se consolidará plenamente entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. En la estepa patagónica los registros mínimos caerán hasta los -13 °C, mientras que la cordillera de Neuquén se mantiene bajo alerta por acumulados de nieve de hasta 30 cm. De forma atípica, se anticipan nevadas aisladas en las sierras de Córdoba y San Luis, el sur bonaerense y la cordillera del NOA, incluyendo sectores como Tafí del Valle.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona núcleo, el momento más frío se vivirá entre la noche del sábado y la mañana del domingo. La Ciudad de Buenos Aires registrará mínimas de 2 °C, mientras que en el Gran Buenos Aires el termómetro caerá por debajo de 0 °C con heladas severas. Asimismo, la masa helada invadirá el NEA con mínimas de 6 °C en el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El tiempo en Mendoza
Para la provincia de Mendoza, los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional confirman un marcado enfriamiento durante el fin de semana:
- Viernes 4 de septiembre: Tiempo templado a fresco con máxima de 18 °C y mínima de 7 °C, viento moderado y cielo parcialmente nublado.
- Sábado 5 de septiembre: Ingreso pleno del aire gélido con viento de entre 23 y 31 km/h. La máxima caerá a 12 °C y la mínima tocará los 2 °C.
- Domingo 6 de septiembre: Jornada más fría del período. El termómetro marcará una mínima de 3 °C y una máxima que apenas llegará a los 7 °C.
En pocas palabras
- Frío polar: Una masa de aire antártico provocará un brusco descenso de temperatura en todo el país tras semanas de calor.
- Nevadas atípicas: Se esperan nevadas en zonas como las sierras de Córdoba y San Luis, además de la estepa patagónica y el sur bonaerense.
- Mendoza: La provincia experimentará un marcado enfriamiento, con mínimas que descenderán hasta los 2 °C el sábado y 3 °C el domingo.