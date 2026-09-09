¿Por qué los animales de Australia son tan diferentes y muchos no están en otras partes del mundo?

Al no interactuar con la fauna de otros lugares o países del mundo, los animales de Australia evolucionaron por su cuenta, dando origen a grupos exclusivos o especies muy propias como los animales de bola o marsupiales (canguros y koalas) y mamíferos que ponen huevos como los ornitorrincos.

Existe algo que se conoce como la línea de Wallace. Es una frontera imaginaria que separa las faunas de Asia y Oceanía. Marca un límite biológico abrupto que explicaría por qué las especies evolucionaron de manera independiente durante millones de años.

La separación geográfica de años explica este fenómeno.

Los animales no cruzaron naturalmente esta frontera por la ausencia de puentes terrestres y básicamente por la existencia de océano. Las fuertes corrientes marinas y la profundidad impidieron que los animales terrestres e incluso algunas aves o peces cruzaran de un lado a otro.

Debido a esta separación geográfica, cerca del 80% de los animales mamíferos y plantas de Australia son endémicos; esto significa que no viven en ningún otro lugar del planeta.

Ejemplo de ello son el ornitorrinco, el koala, el wombat, el pequeño marsupial quolla, el demonio de Tasmania, el equidna (que se parece a un erizo) y el diablo espinoso. En cuanto a los canguros, fuera de Oceanía es difícil encontrarlos en libertad, aunque algunas especies habitan Indonesia y Nueva Guinea.

¿Cuáles son los animales más peligrosos de Australia?

Muchos animales de Australia son famosos por su peligrosidad y veneno. Por ejemplo, la serpiente marrón oriental que causa numerosas muertes por mordeduras o el taipán del interior que posee el veneno más tóxico de cualquier serpiente de la tierra.

Australia tiene especies de animales únicas y peligrosas.

El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo y ataca sin aviso. El casuario es un ave tropical con garras letales y la avispa de mar es una medusa de veneno mortal.