¿Por qué los animales de Australia son tan diferentes y muchos no están en otras partes del mundo?

Los animales, insectos e incluso plantas de Australia presentan particularidades de aspecto, tamaño y comportamiento que los vuelven un hecho aislado y diferente comparado con las especies del resto del planeta. ¿Por qué los animales de Australia o de Oceanía en general son tan distintos al resto de los animales?
¿Por qué los animales de Australia son tan únicos y diferentes?
Australia es un país de Oceanía que se encuentra rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Este país tiene animales y especies muy particulares y únicas debido al aislamiento geográfico del continente.
Cuando hace millones de años se produjo la separación de las masas terrestres. Australia se distanció del resto de los continentes creando una barrera de océanos que impidió la llegada o salida de especies.
Al no interactuar con la fauna de otros lugares o países del mundo, los animales de Australia evolucionaron por su cuenta, dando origen a grupos exclusivos o especies muy propias como los animales de bola o marsupiales (canguros y koalas) y mamíferos que ponen huevos como los ornitorrincos.
Existe algo que se conoce como la línea de Wallace. Es una frontera imaginaria que separa las faunas de Asia y Oceanía. Marca un límite biológico abrupto que explicaría por qué las especies evolucionaron de manera independiente durante millones de años.
Los animales no cruzaron naturalmente esta frontera por la ausencia de puentes terrestres y básicamente por la existencia de océano. Las fuertes corrientes marinas y la profundidad impidieron que los animales terrestres e incluso algunas aves o peces cruzaran de un lado a otro.
Debido a esta separación geográfica, cerca del 80% de los animales mamíferos y plantas de Australia son endémicos; esto significa que no viven en ningún otro lugar del planeta.
Ejemplo de ello son el ornitorrinco, el koala, el wombat, el pequeño marsupial quolla, el demonio de Tasmania, el equidna (que se parece a un erizo) y el diablo espinoso. En cuanto a los canguros, fuera de Oceanía es difícil encontrarlos en libertad, aunque algunas especies habitan Indonesia y Nueva Guinea.
¿Cuáles son los animales más peligrosos de Australia?
Muchos animales de Australia son famosos por su peligrosidad y veneno. Por ejemplo, la serpiente marrón oriental que causa numerosas muertes por mordeduras o el taipán del interior que posee el veneno más tóxico de cualquier serpiente de la tierra.
El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo y ataca sin aviso. El casuario es un ave tropical con garras letales y la avispa de mar es una medusa de veneno mortal.
En pocas palabras
- Australia: animales y plantas únicas por aislamiento geográfico; 80% endémicos.
- Línea de Wallace: Frontera imaginaria explica evolución independiente de especies asiáticas y oceánicas.
- Especies peligrosas: Serpientes venenosas, cocodrilos, casuarios y medusas mortales habitan el continente.