Cómo es posible que la planta de higos de dos frutos diferentes en dos épocas del año distintas

Una planta popular que brinda dos frutos diferentes al año.

La higuera representa y significa muchas cosas para las distintas religiones o creencias. Es una especie con misterio y raíces sagradas. En muchas culturas representa fertilidad, abundancia y conocimiento, pero en otras es un símbolo de lo diabólico y el inframundo.

En el cristianismo, la planta de higos se asocia a diferentes parábolas y, sobre todo, se relaciona con el episodio en que Jesús maldice una de estas plantas por no dar frutos.

Se cree también que la higuera florece solo una vez al año, el 24 de junio en la medianoche de la víspera de San Juan, y quien logre cortar esa flor efímera y rara obtendrá riquezas.

En budismo, la planta de higos se vincula con la creencia de que Buda alcanza la iluminación bajo una de estas plantas. En el antiguo Egipto y en India se vincula con lo sagrado y el ciclo de vida.

¿Por qué la planta de higos da dos frutos diferentes?

Esta planta es una especie bífera; esto significa que produce dos frutos diferentes al año debido a su capacidad de dar dos cosechas en un mismo año. Es el mismo árbol o planta el que completa dos ciclos de maduración, con dos frutas distintas.

Estos frutos reciben el nombre de higo y breva. Las brevas provienen de la primera cosecha de la planta. Son frutos que no terminaron de madurar en la temporada anterior y pasan el invierno en estado latente.

Los higos son más pequeños, jugosos y dulces que las brevas.

Las brevas crecen en la madera de las ramas viejas, son más grandes que los higos, menos dulces, más verdes y tienen la piel más gruesa.

Los higos provienen de la segunda cosecha de la planta y son los frutos de temporada clásicos que nacen de los brotes nuevos del año y maduran a finales del verano. Son más pequeños, dulces, jugosos y tienen un color negro azulado.

¿Todas las plantas de higos son bíferas?

También existen higueras que solo dan higos.

No, no todas las plantas de higos dan dos frutos. Existen plantas exclusivamente uníferas que dan solo higos. Sin importar qué planta tengas, ambos frutos son comestibles.