El alimento eterno: la miel es el único comestible que no tiene vencimiento y conquistó la antigüedad

Para producir un kilo de miel, las abejas deben visitar aproximadamente 4 millones de flores. Foto Canva

Primero, una de las principales razones por las que la miel no tiene vencimiento es su naturaleza higroscópica, es decir, absorbe la humedad del aire.Además, naturalmente tiene muy poca agua y eso ayuda a que tenga una larga vida útil.

La falta de agua se debe a que durante el proceso de producción, las abejas deshidratan el néctar con un contenido de agua inferior al 20% y eso hace que las bacterias no pueden aparecer ni prosperar en la miel.

También gracias a las abejas que incorporan enzimas, la miel contiene naturalmente peróxido de hidrógeno, que de igual forma ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias. De esta forma, si se mantiene en un recipiente hermético y protegida de la humedad, la miel pura no se descompone ni tiene fecha de vencimiento, aunque pueda cristalizarse con el tiempo.

La miel no tiene fecha de vencimiento o caducidad. Foto Canva

Cómo saber si la miel que compré es de buena o mala calidad