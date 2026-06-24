El alimento eterno: la miel es el único comestible que no tiene vencimiento y conquistó la antigüedad

Desde siempre la miel se consideró por excelencia un "oro líquido" gracias a su dulzura, poder nutritivo y propiedades medicinales aprovechables. Aunque cierto es que no todas son iguales, algunas son procesadas o mezcla, pero tienen algo en común: son eternas, pues no tienen vencimiento.
La miel es el único alimento producido por un insecto y que forma parte de la dieta cotidiana de los humanos, no por nada es el alimento más antiguo conocido del mundo que aún se consume y que si por ella fuera, se conservaría eternamente.
Por qué la miel es un alimento eterno y no tiene vencimiento
La miel es un alimento único, con rico sabor, propiedades medicinales y con gran capacidad para mantenerse en buen estado indefinidamente. Pero, ¿por qué o cómo? Bien, toda la explicación se encuentra en su composición.
Primero, una de las principales razones por las que la miel no tiene vencimiento es su naturaleza higroscópica, es decir, absorbe la humedad del aire.Además, naturalmente tiene muy poca agua y eso ayuda a que tenga una larga vida útil.
La falta de agua se debe a que durante el proceso de producción, las abejas deshidratan el néctar con un contenido de agua inferior al 20% y eso hace que las bacterias no pueden aparecer ni prosperar en la miel.
También gracias a las abejas que incorporan enzimas, la miel contiene naturalmente peróxido de hidrógeno, que de igual forma ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias. De esta forma, si se mantiene en un recipiente hermético y protegida de la humedad, la miel pura no se descompone ni tiene fecha de vencimiento, aunque pueda cristalizarse con el tiempo.
Cómo saber si la miel que compré es de buena o mala calidad
- Si la miel es directa del productor o apicultor es sinónimo de calidad.
- La etiqueta sobre el origen y la variedad especifican si es de panal o artificial.
- El aroma de la miel debe ser floral y natural para que sea 100% puro.
- Si con el tiempo la miel se endurece o se hace cristalización, es porque es de buena calidad.