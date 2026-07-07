Fotos que pueden olerse: descubre imágenes que evocan olores y activan la memoria olfativa

A quién no se le hizo “agua la boca” y se le vino a la cabeza un olor característico al ver algunas fotos de unas medialunas humeantes. La ciencia explica por qué ciertas fotos son capaces de "engañar" a nuestra nariz y transportarnos a momentos específicos de nuestro pasado con solo mirarlas.
¿Alguna vez te paraste frente a la foto de una taza de café humeante y sentiste, por una fracción de segundo, el olor de los granos tostados en tu nariz? No estás imaginando cosas, o al menos, tu cerebro no lo hace por error.
En la era de lo hipervisual, donde consumimos miles de imágenes al día, existe una categoría fascinante que desafía los límites de las pantallas: las fotos que se pueden oler.
Este fenómeno, lejos de ser un truco de magia, tiene raíces profundas en la neurología y en la forma en que nuestro cerebro procesa los recuerdos y las emociones.
Fotos que pueden olerse: el cerebro detrás del “engaño”
Para entender cómo una imagen bidimensional puede evocar una experiencia olfativa, hay que mirar directamente a la anatomía del cerebro humano.
El sentido del olfato está conectado de manera directa y privilegiada con el sistema límbico, específicamente con la amígdala (encargada de procesar las emociones) y el hipocampo (el centro de la memoria). A diferencia de la vista o el tacto, que pasan por un "filtro" cerebral previo antes de llegar a estas áreas, los olores tienen una vía de acceso directo.
"El olfato es el sentido más primitivo y el que está más estrechamente ligado a los recuerdos emocionales. Cuando vemos una imagen fuertemente asociada a un olor familiar, el cerebro anticipa la experiencia y reconstruye el aroma desde la memoria", explican expertos en neurociencia cognitiva.
A este fenómeno se lo conoce comúnmente como el Efecto Proustiano, en honor al escritor Marcel Proust, quien inmortalizó en su obra cómo el sabor y el olor de una magdalena mojada en té lo transportaron a su infancia. En la actualidad digital, una simple foto puede ser la "magdalena" que detone el recuerdo.
La galería de fotos de los aromas invisibles
Existen ciertas imágenes universales que tienen una tasa de éxito altísima a la hora de activar nuestra memoria olfativa.
Ejemplos más comunes:
- Tierra mojada después de la lluvia
- Pasto recién cortado
- Libros viejos
- Pan recién horneado