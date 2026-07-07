Fotos que pueden olerse: descubre imágenes que evocan olores y activan la memoria olfativa

Este fenómeno, lejos de ser un truco de magia, tiene raíces profundas en la neurología y en la forma en que nuestro cerebro procesa los recuerdos y las emociones.

Fotos que pueden olerse: el cerebro detrás del “engaño”

Para entender cómo una imagen bidimensional puede evocar una experiencia olfativa, hay que mirar directamente a la anatomía del cerebro humano.

El sentido del olfato está conectado de manera directa y privilegiada con el sistema límbico, específicamente con la amígdala (encargada de procesar las emociones) y el hipocampo (el centro de la memoria). A diferencia de la vista o el tacto, que pasan por un "filtro" cerebral previo antes de llegar a estas áreas, los olores tienen una vía de acceso directo.

"El olfato es el sentido más primitivo y el que está más estrechamente ligado a los recuerdos emocionales. Cuando vemos una imagen fuertemente asociada a un olor familiar, el cerebro anticipa la experiencia y reconstruye el aroma desde la memoria", explican expertos en neurociencia cognitiva.

A este fenómeno se lo conoce comúnmente como el Efecto Proustiano, en honor al escritor Marcel Proust, quien inmortalizó en su obra cómo el sabor y el olor de una magdalena mojada en té lo transportaron a su infancia. En la actualidad digital, una simple foto puede ser la "magdalena" que detone el recuerdo.

La galería de fotos de los aromas invisibles

Existen ciertas imágenes universales que tienen una tasa de éxito altísima a la hora de activar nuestra memoria olfativa.

Ejemplos más comunes:

Tierra mojada después de la lluvia

Pasto recién cortado

Libros viejos

Pan recién horneado

Fotos que evocan olores y activan la memoria olfativa