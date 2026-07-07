Tensión en la escuela: un chico encerró a sus compañeros y los amenazó con una tijera por una figurita del Mundial

Padres exigen medidas tras el grave episodio por una figurita

El caso generó una profunda preocupación entre las familias, que presentaron un escrito ante la dirección de la escuela. Allí sostienen que el episodio no fue un hecho aislado y aseguran que el estudiante involucrado ya tenía antecedentes de conductas violentas.

Los padres cuestionaron la respuesta adoptada hasta el momento por la institución, que consistió en prohibir el ingreso de tijeras al establecimiento.

Por una figurita del Mundial hubo tensión en el aula de una escuela de Santa Cruz. Imagen ilustrativa.

"Nos parece claramente insuficiente para la gravedad de lo que pasó", expresaron en el documento.

Además, solicitaron que se activen los protocolos previstos por el Consejo Provincial de Educación, que el alumno reciba acompañamiento de un equipo interdisciplinario y que se implementen medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y de todo el personal escolar.

Mientras crece la preocupación en la comunidad educativa, las familias esperan una respuesta de las autoridades para evitar que un episodio de estas características vuelva a repetirse.