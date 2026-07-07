Un episodio de extrema tensión sacudió a Puerto San Julián, en Santa Cruz. Un alumno de sexto grado encerró a sus compañeros dentro de un aula y los amenazó con una tijera por una figurita, en un hecho que derivó en la intervención de las autoridades escolares, la Policía y otros organismos en pleno Mundial 2026.
Tensión en la escuela: un chico encerró a sus compañeros y los amenazó con una tijera por una figurita del Mundial
Las familias denunciaron antecedentes de violencia y reclamaron medidas para proteger a los menores ante el triste caso de las figuritas del Mundial
El incidente ocurrió el viernes pasado en la Escuela Provincial N.º 4 Florentino Ameghino. Según informó el portal regional ADN Sur, el estudiante apoyó una tijera en el cuello de uno de sus compañeros y luego tomó un cuchillo que había en el salón para intimidar al resto de los chicos. Además, intentó cerrar la puerta del aula para impedir que salieran.
La situación terminó cuando los alumnos lograron escapar y corrieron a pedir ayuda. Tras ser puestos a resguardo, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía y activaron la intervención de los organismos correspondientes.
Padres exigen medidas tras el grave episodio por una figurita
El caso generó una profunda preocupación entre las familias, que presentaron un escrito ante la dirección de la escuela. Allí sostienen que el episodio no fue un hecho aislado y aseguran que el estudiante involucrado ya tenía antecedentes de conductas violentas.
Los padres cuestionaron la respuesta adoptada hasta el momento por la institución, que consistió en prohibir el ingreso de tijeras al establecimiento.
"Nos parece claramente insuficiente para la gravedad de lo que pasó", expresaron en el documento.
Además, solicitaron que se activen los protocolos previstos por el Consejo Provincial de Educación, que el alumno reciba acompañamiento de un equipo interdisciplinario y que se implementen medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y de todo el personal escolar.
Mientras crece la preocupación en la comunidad educativa, las familias esperan una respuesta de las autoridades para evitar que un episodio de estas características vuelva a repetirse.