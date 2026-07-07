Así será la pelota con la que se jugarán las semis y la final del Mundial 2026

En un sector de la pelota estarán los nombres de las ciudades que serán sede de los partidos finales del certamen: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. El resto de las ciudades estarán repartidas en el resto de la superficie.

La Trionda Final seguirá empleando la tecnología Connected Ball que permite tener información en tiempo real de las jugadas durante el partido. Es la tecnología que se empleó en el partido entre Croacia y Portugal para determinar el contacto de un futbolista croata en el área y anular el gol del elenco que finalmente quedó eliminado ante el equipo de Cristiano. Connected Ball colabora en el offside semiautomático y detecta los contactos con mayor precisión.

La modificación de la pelota en un Mundial a partir de instancias de semifinales se da por segunda vez en la historia. Se realizó en Qatar 2022, cuando desde semifinales el balón cambió su aspecto; mientras que en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 solo se cambió en la final.