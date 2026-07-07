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Videos: así festejaron en los departamentos el triunfo de Argentina contra Egipto

Algunos mendocinos no celebraron en la Peatonal, sino en sus comunas. En esta nota algunas imágenes de la emoción que se vivió fuera del microcentro

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
En Godoy Cruz, Maipú, San Rafael y el aeropuerto de Mendoza, hubo celebraciones por el triunfo de Argentina ante Egipto. 

En Godoy Cruz, Maipú, San Rafael y el aeropuerto de Mendoza, hubo celebraciones por el triunfo de Argentina ante Egipto. 

La victoria de Argentina frente a Egipto hizo estallar los festejos en distintos puntos de Mendoza. Además de la multitud que se reunió en el centro de la Capital, vecinos de varios departamentos salieron a las calles para celebrar una clasificación que se sufrió hasta el último minuto.

En esta galería reunimos algunos de esos festejos. Caravanas, bocinazos, camisetas celestes y blancas y mucha emoción quedaron registrados en estos videos enviados desde diferentes rincones de la provincia.

La celebración en los departamentos

Los maipucinos no se quisieron quedar afuera del festejo y fueron a celebrar a las calles del departamento.

En el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, los pasajeros que regresaban o salían desde Mendoza, no pudieron dejar de celebrar mientras hacían el check in.

También las calles de la Ciudad de San Rafael se vistieron de celeste y blanco y dejaron sus casas para salir a festejar a la calle.

En Godoy Cruz, la gente comenzó a juntarse en la plaza departamental con la emoción del 3 - 2 que nos llevó directo a cuartos de final.

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