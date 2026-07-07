Videos: así festejaron en los departamentos el triunfo de Argentina contra Egipto

La victoria de Argentina frente a Egipto hizo estallar los festejos en distintos puntos de Mendoza. Además de la multitud que se reunió en el centro de la Capital, vecinos de varios departamentos salieron a las calles para celebrar una clasificación que se sufrió hasta el último minuto.
En esta galería reunimos algunos de esos festejos. Caravanas, bocinazos, camisetas celestes y blancas y mucha emoción quedaron registrados en estos videos enviados desde diferentes rincones de la provincia.
La celebración en los departamentos
Los maipucinos no se quisieron quedar afuera del festejo y fueron a celebrar a las calles del departamento.
En el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, los pasajeros que regresaban o salían desde Mendoza, no pudieron dejar de celebrar mientras hacían el check in.
También las calles de la Ciudad de San Rafael se vistieron de celeste y blanco y dejaron sus casas para salir a festejar a la calle.
En Godoy Cruz, la gente comenzó a juntarse en la plaza departamental con la emoción del 3 - 2 que nos llevó directo a cuartos de final.