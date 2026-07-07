Videos: así festejaron en los departamentos el triunfo de Argentina contra Egipto

En el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, los pasajeros que regresaban o salían desde Mendoza, no pudieron dejar de celebrar mientras hacían el check in.

También las calles de la Ciudad de San Rafael se vistieron de celeste y blanco y dejaron sus casas para salir a festejar a la calle.

En Godoy Cruz, la gente comenzó a juntarse en la plaza departamental con la emoción del 3 - 2 que nos llevó directo a cuartos de final.