Explotó la Peatonal con los festejos: galería de fotos y videos

Miles de mendocinos llegaron a la Peatonal

En pocos minutos la esquina de Peatonal y San Martín se colmó. Sólo unos instantes pasaron para que se interrumpiera el tránsito y la gente invadiera la calle para festejar. "¡Ar-gen-ti-na!, ¡Ar-gen-ti-na!, ¡Ar-gen-ti-na!", se escuchó con fuerza para darle lugar después a los otros cánticos como el clásico "el que no salta es un inglés".

Los que llegaron al centro en sus autos se bajaron y llegaron a pie hasta el epicentro de los festejos. Los bocinazos se volvieron ensordecedores.

Camisetas, paraguas, banderas, gorros... celeste y blanco corazón. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Familias enteras, gente grande, niños y hasta preventores y policías se unieron para celebran un triunfo épico en un partido memorable que la Selección logró dar vuelta con coraje, fútbol y talento.

Los vendedores ambulantes que antes habían estado amargadísimos porque parecía que se iban a quedar con toda la mercadería hasta dentro de 4 años cuando se juegue el próximo Mundial recuperaron no sólo la sonrisa, sino el entusiasmo porque en segundo comenzaron a vender sin parar.

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"Queremos la 4ª", dice la bandera. Crece la ilusión por ganar la cuarta Copa del Mundo para Argentina. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Una niña feliz con su corneta. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Llegó el humo celeste a los festejos. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El malabarista hizo su show entre la gente. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Miren la alegría de la jovencita. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El muchacho se llena la boca de gol. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

¡Venga ese abrazo! Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Con la 5 de Leandro Paredes. Foto: Axel Lloret/Diario UNO