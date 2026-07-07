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Para el infarto

Explotó la Peatonal con los festejos: galería de fotos y videos

Minutos después de consumarse el triunfo argentino ante Egipto el Kilómetro Cero se colmó de mendocinos felices y emocionados

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una multitud en la Peatonal.

Una multitud en la Peatonal.

Foto: Diario UNO/Axel Lloret

El árbitro pitó el final del partido y en menos de 10 minutos la Peatonal se vistió de celeste y blanco, con una marea humana para festejar la victoria del Seleccionado argentino ante Egipto y el correspondiente pase a cuartos de final de la competencia.

Media hora antes estaba todo desierto y sólo se veía a los vendedores de banderas, camisetas y todo tipo de merchandising con las caras largas frente a lo que parecía una derrota irremontable.

No pod&iacute;an faltar en los festejos las im&aacute;genes de Lionel Messi y Diego Maradona.

No podían faltar en los festejos las imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona.

Mendoza se visti&oacute; de celeste y blanco.

Mendoza se vistió de celeste y blanco.

Seguramente por todas las circunstancias que se vivieron durante el juego es que el estallido popular fue tan impactante y tuvo como epicentro el denominado Kilómetro Cero de la Ciudad, en Peatonal Sarmiento y San Martín.

Miles de mendocinos llegaron a la Peatonal

En pocos minutos la esquina de Peatonal y San Martín se colmó. Sólo unos instantes pasaron para que se interrumpiera el tránsito y la gente invadiera la calle para festejar. "¡Ar-gen-ti-na!, ¡Ar-gen-ti-na!, ¡Ar-gen-ti-na!", se escuchó con fuerza para darle lugar después a los otros cánticos como el clásico "el que no salta es un inglés".

Los que llegaron al centro en sus autos se bajaron y llegaron a pie hasta el epicentro de los festejos. Los bocinazos se volvieron ensordecedores.

Camisetas, paraguas, banderas, gorros... celeste y blanco coraz&oacute;n.

Camisetas, paraguas, banderas, gorros... celeste y blanco corazón.

Familias enteras, gente grande, niños y hasta preventores y policías se unieron para celebran un triunfo épico en un partido memorable que la Selección logró dar vuelta con coraje, fútbol y talento.

Los vendedores ambulantes que antes habían estado amargadísimos porque parecía que se iban a quedar con toda la mercadería hasta dentro de 4 años cuando se juegue el próximo Mundial recuperaron no sólo la sonrisa, sino el entusiasmo porque en segundo comenzaron a vender sin parar.

Galería de fotos y videos

"Queremos la 4&ordf;", dice la bandera. Crece la ilusi&oacute;n por ganar la cuarta Copa del Mundo para Argentina.

"Queremos la 4ª", dice la bandera. Crece la ilusión por ganar la cuarta Copa del Mundo para Argentina.

Una ni&ntilde;a feliz con su corneta.

Una niña feliz con su corneta.

Lleg&oacute; el humo celeste a los festejos.

Llegó el humo celeste a los festejos.

El malabarista hizo su show entre la gente.

El malabarista hizo su show entre la gente.

Miren la alegr&iacute;a de la jovencita.

Miren la alegría de la jovencita.

El muchacho se llena la boca de gol.

El muchacho se llena la boca de gol.

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¡Venga ese abrazo!

Con la 5 de Leandro Paredes.

Con la 5 de Leandro Paredes.

El bici hincha argentino.

El bici hincha argentino.

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