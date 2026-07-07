Leandro Paredes: de su quite trascendental al "van a tener que esperar un poco más"

Leandro Paredes: salvada providencial y su mensaje

"Ya en la cancha vi que se venían muchos, eran muy rápidos y era una de las últimas del partido. Si sirve para ayudar, bienvenido sea", declaró Paredes ante los micrófonos de TyC Sports una vez consumada la agónica victoria de la Selección argentina.

El mediocampista confesó que no tomó dimensión exacta de su cruce en el momento: "Cuando termina y mis compañeros me hablan de la jugada me di cuenta de lo que significó. Es algo muy gratificante, pero estamos para dar cada uno lo que puede".

A pesar de quedar expuestos en defensa por volcarse por completo al ataque, el futbolista destacó la fortaleza mental del plantel: "Nosotros no nos sentimos nunca afuera porque nunca dejamos de creer, de confiar. Fue un golpe duro el 2-0 porque sentíamos que lo podíamos empatar, pero jamás bajamos los brazos".

En los momentos en que mejor se sentía la Albiceleste llegaron los goles de los Faraones, pero el grupo resistió. "Apenas vi que Enzo cabeceaba, sentí que entraba. Fue increíble lo que vivimos", relató sobre el gol del triunfo.

Leandro Paredes fue clave en la victoria de la Albiceleste.

Al ser consultado sobre el motor que impulsa al equipo a seguir compitiendo al límite, el volante fue contundente: "Haber ganado lo que ganamos lleva a sentir querer seguir consiguiendo cosas importantes. Ya por la Selección damos lo que no tenemos". También tuvo palabras para Lionel Messi, manifestando el sentir del grupo: "No queremos que llegue su último partido. Todos somos conscientes de lo que significa. Que se lo vea emocionado es lindo".

Finalmente, Paredes cerró la charla con un mensaje directo y con sello propio para los detractores del equipo: "Vamos a dar la cara hasta lo último, aunque se sufra. Van a tener que esperar un poco más los que nos quieren ver derrotados, ja".