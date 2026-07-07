Egipto estalló de bronca tras caer ante Argentina: explosivas declaraciones del DT y su delantero

A su vez, criticó la falta de VAR en lo que consideran un penal no cobrado a Salah y la anulación del que en su momento era el 2-0 parcial a favor de los africanos. Sobre esto, soltó:: "No hubo respeto ni juego limpio".

Visiblemente indignado, el entrenador de Egipto cerró con una fuerte crítica a la organización por el horario en el que fue programado el mano a mano en Atlanta: "El que puso el horario nunca jugó al fútbol. ¿Por qué tan temprano si solo hay dos partidos? ¿A qué hora quieren que desayunen los jugadores? Nos marchamos igual con la cabeza alta, pero muestra una falta de transparencia".

"No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación", sentenció Hossam Hassan luego del triunfo de la Selección argentina.

Zico explotó contra el árbitro y la Selección argentina

Por su parte, el delantero Zico se sumó a las duras críticas y apuntó directamente contra la terna arbitral: "El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos".

"Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, sumó el delantero encargado de convertir el 2-0 parcial a favor de Egipto a los 67 minutos de juego.

Desbordado de bronca tras haberse quedado fuera del Mundial 2026, Zico apuntó directamente contra la Albiceleste: “Felicitaciones a la Selección argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”. Acto seguido, aseguró que “el campeonato estaba amañado” porque, según él, “todo estaba decidido desde el principio”.