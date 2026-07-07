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Mundial 2026

Egipto estalló de bronca tras caer ante Argentina: explosivas declaraciones del DT y su delantero

Luego de la agónica victoria de la Selección argentina, los integrantes de la delegación de Egipto apuntaron contra el árbitro y la Albiceleste

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Egipto lanzó fuertes declaraciones tras quedar eliminados del Mundial 2026.

Egipto lanzó fuertes declaraciones tras quedar eliminados del Mundial 2026.

Escándalo total en el Mundial 2026. La delegación de Egipto estalló de bronca tras su eliminación y se despidió de la competencia lanzando graves acusaciones contra el equipo arbitral y, también, contra la Selección argentina. Tanto el delantero Zico como el director técnico, Hossam Hassan, apuntaron directamente contra l francés Francois Letexier y la Albiceleste.

Los africanos no se guardaron nada en sus declaraciones. Denunciaron un contexto previamente armado para beneficiar al conjunto albiceleste, fallos determinantes sin revisión del VAR y anomalías en la organización, asegurando con indignación que el torneo está completamente amañado y carece de juego limpio.

El enojo del DT de Egipto tras ser eliminado del Mundial 2026

El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, estalló de furia y denunció un arbitraje condicionado por la Selección argentina desde la previa. "Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron contexto y sufrimos las consecuencias; el resultado estuvo influenciado", disparó con dureza.

A su vez, criticó la falta de VAR en lo que consideran un penal no cobrado a Salah y la anulación del que en su momento era el 2-0 parcial a favor de los africanos. Sobre esto, soltó:: "No hubo respeto ni juego limpio".

Visiblemente indignado, el entrenador de Egipto cerró con una fuerte crítica a la organización por el horario en el que fue programado el mano a mano en Atlanta: "El que puso el horario nunca jugó al fútbol. ¿Por qué tan temprano si solo hay dos partidos? ¿A qué hora quieren que desayunen los jugadores? Nos marchamos igual con la cabeza alta, pero muestra una falta de transparencia".

"No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación", sentenció Hossam Hassan luego del triunfo de la Selección argentina.

Zico explotó contra el árbitro y la Selección argentina

Por su parte, el delantero Zico se sumó a las duras críticas y apuntó directamente contra la terna arbitral: "El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos".

"Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, sumó el delantero encargado de convertir el 2-0 parcial a favor de Egipto a los 67 minutos de juego.

Desbordado de bronca tras haberse quedado fuera del Mundial 2026, Zico apuntó directamente contra la Albiceleste: “Felicitaciones a la Selección argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”. Acto seguido, aseguró que “el campeonato estaba amañado” porque, según él, “todo estaba decidido desde el principio”.

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