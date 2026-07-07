La singular historia de la camiseta alternativa de Bélgica: una verdadera obra de arte

No sólo generaron sorpresa y curiosidad los parches alegóricos que dispuso la FIFA en las camisetas de algunos protagonistas, como la de Messi, con cuatro apliques dorados que lo señalan como campeón mundial, ganador de Balón de Oro y otros. Los detalles de la remera belga esconden referencias que van mucho más allá del fútbol.

Este es el cuadro de Magritte al que plasmaron en la camiseta suplente de Bélgica.

La historia fue explicada al lego (sobre arte) mundo del deporte por el profesor Sebastián Pincirolli, que explicó cómo la indumentaria diseñada por Adidas tomó detalles de la obra de Magritte.

El elemento más destacado de la camiseta son unas esferas celestes que, a simple vista, pueden confundirse con pelotas de fútbol. En realidad, esas figuras representan los cascabeles gigantes que aparecen flotando en la pintura La voz del espacio, realizada por Magritte en 1931. El artista plasmó los cascabeles, rescatados de sus recuerdos infantiles, que le recordaban a los usados en los carruajes de tracción a sangre que escuchaba durante su infancia.

En la parte dorsal interna de la casaca figura otro homenaje el artista emblemático del surrealismo, que dice "esto no es una camiseta", parodiando al cuadro de Magritte que reza "Esto no es una pipa", como epígrafe de la imagen de una pipa.

Otro detalle ultra llamativo, aparece en la parte posterior del cuello y es una inscripción en francés que dice: “Esto no es una camiseta”, una referencia directa a la obra "La traición de las imágenes", una de las obras más conocida de Magritte. Ese cuadro muestra una pipa acompañada por la frase “Esto no es una pipa”.