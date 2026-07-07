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MUNDIAL 2026

La singular historia de la camiseta alternativa de Bélgica: una verdadera obra de arte

El seleccionado de Bélgica sorprendió a muchos en los playoffs del Mundial 2026, en particular en el triunfo ante Estados Unidos, por su exquisito diseño

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La camiseta alternativa de Bélgica fue foco de las miradas y despertó curiosidad por su diseño disrruptivo en este Mundial 2026.

La camiseta alternativa de Bélgica fue foco de las miradas y despertó curiosidad por su diseño disrruptivo en este Mundial 2026.

La Selección de Bélgica jugó la fase de grupos con su tradicional casaca roja, la que le dio el mote de Les diables rouges -Los diablos rojos-, pero ya en 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, los belgas sorprendieron con una camiseta que generó muchos comentarios y que tiene una historia particular.

Lejos de apostar al patriotismo o exaltar con colores fuertes en la camiseta la impronta de un deporte tan apasionante como el fútbol, la Real Asociación Belga de Fútbol apostó a la más excelsa estética.

Camiseta alternativa de B&eacute;lgica, con homenaje al artista pl&aacute;stico Ren&eacute; Magritte.

Camiseta alternativa de Bélgica, con homenaje al artista plástico René Magritte.

La singular historia de la camiseta alternativa de Bélgica

El diseño de la casaca alternativa del combinado belga está inspirado en una obra pictórica del pintor René Ghilain Magritte (Lessines, 21 de noviembre de 1898-Bruselas, 15 de agosto de 1967), cultor emblemático del surrealismo.

No sólo generaron sorpresa y curiosidad los parches alegóricos que dispuso la FIFA en las camisetas de algunos protagonistas, como la de Messi, con cuatro apliques dorados que lo señalan como campeón mundial, ganador de Balón de Oro y otros. Los detalles de la remera belga esconden referencias que van mucho más allá del fútbol.

Este es el cuadro de Magritte al que plasmaron en la camiseta suplente de B&eacute;lgica.

Este es el cuadro de Magritte al que plasmaron en la camiseta suplente de Bélgica.

La historia fue explicada al lego (sobre arte) mundo del deporte por el profesor Sebastián Pincirolli, que explicó cómo la indumentaria diseñada por Adidas tomó detalles de la obra de Magritte.

El elemento más destacado de la camiseta son unas esferas celestes que, a simple vista, pueden confundirse con pelotas de fútbol. En realidad, esas figuras representan los cascabeles gigantes que aparecen flotando en la pintura La voz del espacio, realizada por Magritte en 1931. El artista plasmó los cascabeles, rescatados de sus recuerdos infantiles, que le recordaban a los usados en los carruajes de tracción a sangre que escuchaba durante su infancia.

En la parte dorsal interna de la casaca figura otro homenaje el artista emblem&aacute;tico del surrealismo, que dice "esto no es una camiseta", parodiando al cuadro de Magritte que reza "Esto no es una pipa", como ep&iacute;grafe de la imagen de una pipa.

En la parte dorsal interna de la casaca figura otro homenaje el artista emblemático del surrealismo, que dice "esto no es una camiseta", parodiando al cuadro de Magritte que reza "Esto no es una pipa", como epígrafe de la imagen de una pipa.

Otro detalle ultra llamativo, aparece en la parte posterior del cuello y es una inscripción en francés que dice: “Esto no es una camiseta”, una referencia directa a la obra "La traición de las imágenes", una de las obras más conocida de Magritte. Ese cuadro muestra una pipa acompañada por la frase “Esto no es una pipa”.

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