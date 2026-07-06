Bélgica goleó al anfitrión Estados Unidos y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Bélgica goleó este lunes por 4 a 1 al anfitrión Estados Unidos, en el Lumen Field, de Seattle, en un partido de los octavos de final y pasó a los cuartos del Mundial 2026. El equipo europeo fue superior a su rival.
La selección de Bélgica venció al anfitrión Estados Unidos, en el Lumen Field, de Seattle y accedió a los cuartos del Mundial 2026
La selección de Bélgica goleó este lunes por 4 a 1 al anfitrión Estados Unidos, en el Lumen Field, de Seattle, en un partido de los octavos de final y pasó a los cuartos del Mundial 2026. El equipo europeo fue superior a su rival.
A los 8 minutos y a los 32' del primer tiempo marcó Charles De Ketelaere para Bélgica y a los 30' empató el dueño de casa por medio de Malik Tillman. A los 11' del complemento Hans Vanaken aumentó la cuenta para los dirigidos por Rudi Garcia y a los 47' Romeo Lukaku puso el cuarto.
En los primeros minutos del partido el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se durmió, desbordó por la izquierda Nicolas Raskin y De Ketelaere la empujó al gol. Los locales se sorprendieron con el tanto belga.
El combinado belga dominaba a su rival, que lucía desconocido y no encontraba la pelota en el partido.
Sin embargo, Tillman igualaba la historia con un gol de tiro libre que se desvió en un jugador belga.
Un minuto después Leandro Trossard desbordó por la izquierda, metió un centro y De Ketelaere con un gran cabezazo estableció el 2-1. Era un partidazo en Seattle.
A los 44' Folarin Balogun, el jugador estadounidense al que le "perdonaron" la roja ante Bosnia, le pegaba a la pelota en la puerta del arco belga y la mandaba por arriba del travesaño.
Matt Freese se equivocaba ante la presión de De Ketelaere y Hans Vanaken estableció el 3-1.
Thibaut Courtois le tapaba un mano a mano a Balogun.
Pero a los 47' Lukaku sentenciaba la historia y Bélgica se metía en la siguiente instancia.
Tras eliminar al local, el combinado belga se enfrentará con España en los cuartos de final el próximo jueves a las 16 de Argentina. Los españoles eliminaron este lunes a la Portugal de Cristiano Ronaldo.