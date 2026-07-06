Bélgica goleó al anfitrión Estados Unidos y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026

El combinado belga dominaba a su rival, que lucía desconocido y no encontraba la pelota en el partido.

Sin embargo, Tillman igualaba la historia con un gol de tiro libre que se desvió en un jugador belga.

Un minuto después Leandro Trossard desbordó por la izquierda, metió un centro y De Ketelaere con un gran cabezazo estableció el 2-1. Era un partidazo en Seattle.

A los 44' Folarin Balogun, el jugador estadounidense al que le "perdonaron" la roja ante Bosnia, le pegaba a la pelota en la puerta del arco belga y la mandaba por arriba del travesaño.

Matt Freese se equivocaba ante la presión de De Ketelaere y Hans Vanaken estableció el 3-1.

Thibaut Courtois le tapaba un mano a mano a Balogun.

De Ketelaere marca de cabeza el segundo gol de su cuenta personal ante Estados Unidos.

Pero a los 47' Lukaku sentenciaba la historia y Bélgica se metía en la siguiente instancia.

Lo que viene para Bélgica en el Mundial 2026

Tras eliminar al local, el combinado belga se enfrentará con España en los cuartos de final el próximo jueves a las 16 de Argentina. Los españoles eliminaron este lunes a la Portugal de Cristiano Ronaldo.