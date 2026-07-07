Cuándo juega la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a Egipto durante la jornada de este martes, la Albiceleste sacó boleto para disputar los cuartos de final del Mundial 2026.
Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección argentina jugará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina). El mano a mano con el ganador de Colombia-Suiza se disputará en el Kansas City Stadium.
Enzo Fernández puso el 3-2 con el que la Albiceleste se metió en cuartos de final del Mundial 2026.
Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026
Tras los octavos de final del Mundial 2026, así quedaron los cruces de cuartos de final
- Francia vs. Marruecos
- Noruega vs. Inglaterra
- España vs. Bélgica
- Argentina vs. Colombia/Suiza