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Cuándo juega la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina superó a Egipto y, en cuartos de final, se verá las caras con el ganador de de Colombia vs. Suiza. ¿Cuándo se juega?

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina eliminó a Egipto y está entre los ocho mejores del Mundial.

La Selección argentina eliminó a Egipto y está entre los ocho mejores del Mundial.

Luego de haber conseguido puntaje ideal en el Grupo J, y de dejar en el camino a Cabo Verde en el alargue, la Selección argentina superó con éxito la segunda de las instancias de mano a mano del Mundial 2026. Durante la jornada de este martes superó a Egipto y ahora espera por el ganador de Colombia y Suiza.

Tras dejar en el camino a otro africano, el cual venía de dejar en el camino a Australia por penales, la Albiceleste logró meterse entre los ocho mejores de la competencia. En la próxima fase podría enfrentar a un sudamericano o un europeo.

Lionel Messi puso el 2-2 sobre el final del partido.

Lionel Messi puso el 2-2 sobre el final del partido.

Cuándo juega la Selección argentina los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina llegó con vida al sexto partido de la Copa del Mundo. Recordando que en la actual edición, para ser campeón, los seleccionados deberán completar ocho partidos (hasta la edición 2022 eran siete).

Tras dejar en el camino a Egipto durante la jornada de este martes, la Albiceleste sacó boleto para disputar los cuartos de final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección argentina jugará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina). El mano a mano con el ganador de Colombia-Suiza se disputará en el Kansas City Stadium.

Enzo Fern&aacute;ndez puso el 3-2 con el que la Albiceleste se meti&oacute; en cuartos de final del Mundial 2026.

Enzo Fernández puso el 3-2 con el que la Albiceleste se metió en cuartos de final del Mundial 2026.

Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026

Tras los octavos de final del Mundial 2026, así quedaron los cruces de cuartos de final

  • Francia vs. Marruecos
  • Noruega vs. Inglaterra
  • España vs. Bélgica
  • Argentina vs. Colombia/Suiza

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