Cuándo juega la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a otro africano, el cual venía de dejar en el camino a Australia por penales, la Albiceleste logró meterse entre los ocho mejores de la competencia. En la próxima fase podría enfrentar a un sudamericano o un europeo.

Lionel Messi puso el 2-2 sobre el final del partido.

Cuándo juega la Selección argentina los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina llegó con vida al sexto partido de la Copa del Mundo. Recordando que en la actual edición, para ser campeón, los seleccionados deberán completar ocho partidos (hasta la edición 2022 eran siete).