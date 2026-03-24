La Selección argentina juega contra Mauritania y Zambia, ¿a quiénes enfrentarán sus rivales del Mundial 2026?

En la fecha FIFA Argelia se enfrentará el viernes 27 a Guatemala (posición 94 en el ranking FIFA) en el Stadio Luigi Ferraris, en Genova, Italia; y el martes 31 jugará contra Uruguay (17) en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Austria jugará contra Ghana (72) en el Ernst-Happel-Stadion (en Wien, Austria) y luego contra Corea del Sur (22), en el mismo escenario.

Jordania disputará sus partidos amistosos contra Costa Rica (51) en el Mardin 21 Kasim Stadium, de Turquía; y luego frente a Nigeria (26) en la misma cancha.

Lionel Scaloni Los amistosos que tendrá por delante la Selección argentina no deberían ser complicados por la diferencia en el ranking FIFA.

La posición de los rivales de la Selección argentina en el ranking FIFA

La Selección argentina se encuentra en la segunda posición del ranking FIFA, solo por detrás de España. Los rivales de los dirigidos por Lionel Scaloni están bastante por detrás teniendo en cuenta las estadísticas:

Austria: 24 (rival en el Mundial).

Argelia: 28 (rival en el Mundial).

Jordania: 64 (rival en el Mundial).

Zambia: 91 (partido amistoso).

Mauritania: 115 (partido amistoso).

La Selección argentina jugará en La Bombonera los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA; el primero contra Mauritania el viernes a partir de las 20.15 y el segundo contra Zambia el martes en el mismo horario.

Copa del Mundo La Selección argentina tiene un gran desafío por delante.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026