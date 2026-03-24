Brilló en Boca, pero se pierde la fecha FIFA por un motivo extra futbolístico

El mediocampista que supo brillar en Boca no fue convocado por Marcelo Bielsa, lo que encendió las alarmas, teniendo en cuenta que se trata de un jugador muy valioso. Aunque en un principio se rumoreó que se debía a una cuestión de rendimiento, esos trascendidos fueron descartados, ya que se supo que la decisión respondió a un motivo extra futbolístico.

El jugador que se desempeña en el Al-Qadsiah FC de la Liga Profesional Saudí fue diagnosticado con COVID, por lo que tendrá que hacer reposo en su hogar y se perderá los dos partidos de la fecha FIFA; a pesar del contratiempo todo indica que será tenido en cuenta en la nómina de Bielsa para el próximo Mundial.

Convocados por Marcelo Bielsa La lista de convocados de Marcelo Bielsa para la fecha FIFA.

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele y Fernando Muslera.

Defensas: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Nicolás De La Cruz, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio y Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Días y horario de los partidos de Uruguay en la fecha FIFA

La Selección de Uruguay no la tendrá sencilla en sus compromisos en la fecha FIFA:

vs. Inglaterra: viernes 27 de marzo a las 16.45 en Wembley Stadium, Inglaterra.

vs. Argelia: martes 31 de marzo a las 16.30 en el Allianz Stadium, Turín, Italia.

Luego, en el Mundial, será parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España: