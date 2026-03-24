Brilló en Boca, pero se pierde la fecha FIFA por un motivo extra futbolístico

En lafecha FIFA correspondiente a marzo la Selección de Uruguay enfrenará a Inglaterra y a Argelia, en dos partidos que le servirán a Marcelo Bielsa para continuar la preparación de su plantel de cara al Mundial 2026. Sin embargo, recibió un revés inesperado porque no podrá contar con uno de sus jugadores estrella.
Si hay un jugador que representa la forma de juego histórica de la Celeste esNahitan Nández, quien defendió los colores de Boca Juniors haciendo gala de su fortaleza defensiva y su estilo aguerrido, aspectos que comparten ambos equipos.
Marcelo Bielsa pierde a Nahitan Nández para la fecha FIFA
El entrenador argentino ya se encuentra en Londres trabajando con la Selección de Uruguay con el objetivo de sacar buenos resultados cuando enfrente a Inglaterra el viernes 27 de marzo y contra Argelia el martes 31. No obstante, no contará con Nahitan Nádez.
El mediocampista que supo brillar en Boca no fue convocado por Marcelo Bielsa, lo que encendió las alarmas, teniendo en cuenta que se trata de un jugador muy valioso. Aunque en un principio se rumoreó que se debía a una cuestión de rendimiento, esos trascendidos fueron descartados, ya que se supo que la decisión respondió a un motivo extra futbolístico.
El jugador que se desempeña en el Al-Qadsiah FC de la Liga Profesional Saudí fue diagnosticado con COVID, por lo que tendrá que hacer reposo en su hogar y se perderá los dos partidos de la fecha FIFA; a pesar del contratiempo todo indica que será tenido en cuenta en la nómina de Bielsa para el próximo Mundial.
Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele y Fernando Muslera.
Defensas: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Matías Viña.
Mediocampistas: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Nicolás De La Cruz, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio y Giorgian De Arrascaeta.
Delanteros: Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas y Darwin Núñez.
Días y horario de los partidos de Uruguay en la fecha FIFA
La Selección de Uruguay no la tendrá sencilla en sus compromisos en la fecha FIFA:
vs. Inglaterra: viernes 27 de marzo a las 16.45 en Wembley Stadium, Inglaterra.
vs. Argelia: martes 31 de marzo a las 16.30 en el Allianz Stadium, Turín, Italia.
Luego, en el Mundial, será parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España: