La foto con la que Georgina Rodríguez confirmó su casamiento con Cristiano Ronaldo

La pareja, que formó una de las familias más mediáticas y queridas del mundo del deporte, comparte la crianza de Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. En diversas entrevistas y en el documental de Netflix Soy Georgina, ambos dejaron en claro que sus hijos son su prioridad y que buscan inculcarles valores como la humildad, más allá de la fama y las comodidades que los rodean.

La historia de Cristiano y Georgina comenzó en el verano de 2016, en un encuentro que marcó a ambos para siempre, donde según recordó la modelo en su serie documental, trabajaba en la tienda Gucci de Madrid cuando, al salir, se cruzó con el futbolista portugués, que estaba acompañado de su hijo mayor y algunos amigos.

“No quería ni mirarlo, tenía mucha vergüenza”, confesó entre risas, sin imaginar que ese momento cambiaría el rumbo de su vida.

Para el astro del Al-Nassr, la conexión fue inmediata: “Fue como un clic. Se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad”, reconoció el futbolista, quien no tardó en buscarla nuevamente para iniciar una relación que con el tiempo se consolidaría como una de las más estables del mundo del deporte.

casa cristiano georgina 5.jpg El futbolista y la modelo tienen una pareja muy mediática.

Aunque aún no se reveló detalles sobre la fecha o el lugar de la ceremonia, se espera que sea un evento de gran magnitud, acorde al estilo y al nivel de vida de la pareja. Los rumores apuntan a que podría celebrarse en un lugar emblemático de Portugal o España, rodeados de familiares, amigos y figuras destacadas del deporte y el espectáculo.