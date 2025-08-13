La actriz Tamannaah Bhatia interpreta a Kamini Singh en la película de Netflix.

Entre medio de todas las series y películas que hay para elegir en la plataforma de Netflix, los que prefieren las entregas de drama, acción y suspenso, no deberían dejar pasar más ni un minuto sin seleccionar la película El destino de Sikandar, una propuesta llena de intriga y tensión.

Esta película india de 2024, que cuenta con un elenco estelar y está muy bien posicionadas entre las películas dramáticas, cuenta con una trama que es bastante entretenida.

El robo de unos diamantes sin resolver y un policía obstinado en descubrir la verdad muchos años después, hacen de El destino de Sikandar una película muy recomendable.

La película está escrita dirigida por Neeraj Pandey y reúne todo lo que una propuesta de Netflix tiene que tener para entretener al usuario frente a la pantalla.

Llegó a la plataforma de Netflix a fines de noviembre de 2024 y tiene una duración de 2 horas y 23 minutos.

La película de Netflix tiene mucho drama, acción y suspenso.

Netflix: de qué trata la película El destino de Sikandar

La trama de la película de Netflix gira en torno a un hecho que sucedió en el 2009, cuando cinco diamantes de gran valor desaparecieron de una exhibición. 15 años después y con un robo sin resolver, el policía que estuvo al frente del caso y el principal sospechoso del robo de las piedras preciosas, continúan obsesionados el uno con el otro. ¿Podrá el policía encontrar el culpable o el ladrón se saldrá con la suya?

La película de Netflix llegó a la plataforma en noviembre de 2024.

Reparto de El destino de Sikandar, película de Netflix

  • Jimmy Sheirgill (IO Jaswinder Singh)
  • Avinash Tiwary (Sikandar Sharma)
  • Tamannaah Bhatia (Kamini Singh)
  • Rajeev Mehta (Mangesh Desai)
  • Divya Dutta (Kaushalya Singh)
  • Ridhima Pandit (Priya Sawant)
  • Zoya Afroz (Tabbasum Khan)

Tráiler de El destino de Sikandar, película de Netflix

Dónde ver la película El destino de Sikandar, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El destino de Sikandar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Sikandar ka Muqaddar se puede ver en Netflix.
  • España: la película El destino de Sikandar se puede ver, en Netflix.

