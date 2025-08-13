La película está escrita dirigida por Neeraj Pandey y reúne todo lo que una propuesta de Netflix tiene que tener para entretener al usuario frente a la pantalla.
Llegó a la plataforma de Netflix a fines de noviembre de 2024 y tiene una duración de 2 horas y 23 minutos.
netflix-pelicula-el-destino-de-sikandar
La película de Netflix tiene mucho drama, acción y suspenso.
Netflix: de qué trata la película El destino de Sikandar
La trama de la película de Netflix gira en torno a un hecho que sucedió en el 2009, cuando cinco diamantes de gran valor desaparecieron de una exhibición. 15 años después y con un robo sin resolver, el policía que estuvo al frente del caso y el principal sospechoso del robo de las piedras preciosas, continúan obsesionados el uno con el otro. ¿Podrá el policía encontrar el culpable o el ladrón se saldrá con la suya?
netflix-el-destino-de-sikandar-pelicula
La película de Netflix llegó a la plataforma en noviembre de 2024.
Reparto de El destino de Sikandar, película de Netflix
- Jimmy Sheirgill (IO Jaswinder Singh)
- Avinash Tiwary (Sikandar Sharma)
- Tamannaah Bhatia (Kamini Singh)
- Rajeev Mehta (Mangesh Desai)
- Divya Dutta (Kaushalya Singh)
- Ridhima Pandit (Priya Sawant)
- Zoya Afroz (Tabbasum Khan)
Tráiler de El destino de Sikandar, película de Netflix
Embed - El destino de Sikandar ( Sikandar ka Muqaddar ) 2024 - Trailer Pelicula - Español Latino
Dónde ver la película El destino de Sikandar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El destino de Sikandar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sikandar ka Muqaddar se puede ver en Netflix.
- España: la película El destino de Sikandar se puede ver, en Netflix.