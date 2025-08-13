La película está escrita dirigida por Neeraj Pandey y reúne todo lo que una propuesta de Netflix tiene que tener para entretener al usuario frente a la pantalla.

Llegó a la plataforma de Netflix a fines de noviembre de 2024 y tiene una duración de 2 horas y 23 minutos.

netflix-pelicula-el-destino-de-sikandar La película de Netflix tiene mucho drama, acción y suspenso.

Netflix: de qué trata la película El destino de Sikandar

La trama de la película de Netflix gira en torno a un hecho que sucedió en el 2009, cuando cinco diamantes de gran valor desaparecieron de una exhibición. 15 años después y con un robo sin resolver, el policía que estuvo al frente del caso y el principal sospechoso del robo de las piedras preciosas, continúan obsesionados el uno con el otro. ¿Podrá el policía encontrar el culpable o el ladrón se saldrá con la suya?

netflix-el-destino-de-sikandar-pelicula La película de Netflix llegó a la plataforma en noviembre de 2024.

Reparto de El destino de Sikandar, película de Netflix

Jimmy Sheirgill (IO Jaswinder Singh)

Avinash Tiwary (Sikandar Sharma)

Tamannaah Bhatia (Kamini Singh)

Rajeev Mehta (Mangesh Desai)

Divya Dutta (Kaushalya Singh)

Ridhima Pandit (Priya Sawant)

Zoya Afroz (Tabbasum Khan)

Tráiler de El destino de Sikandar, película de Netflix

Embed - El destino de Sikandar ( Sikandar ka Muqaddar ) 2024 - Trailer Pelicula - Español Latino

Dónde ver la película El destino de Sikandar, según la zona geográfica