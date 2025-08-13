Netflix: acaba de estrenar, dura 96 minutos y tiene una trama llena de escenas fuera de los límites

Next, por su título original, "comienza explorando las diferentes facetas de su premisa, y se transforma en un thriller de suspense bastante competente. Eso es suficiente para que sea un film respetable, pero algunas cosas hacen que no encandile o resulte memorable", sentenció el sitio SFgate.

Netflix: de qué trata la película El vidente

La película El vidente gira en torno a un mago de Las Vegas que puede vislumbrar el futuro y lucha por evadir a agentes del Gobierno decididos a usar su don para evitar un ataque inminente.

Cris Johnson (Nicolas Cage) es un mago de Las Vegas bendecido con un don que también es una maldición: cuenta con la sobrenatural capacidad de saber qué va a ocurrir a continuación. Puede ver el futuro unos cuantos minutos más allá del momento presente, un talento extrasensorial que, sin duda, le viene muy bien para su trabajo como mago y mentalista en un sórdido club de Las Vegas donde actúa cada noche.

Por otra parte, la agente antiterrorista Callie Ferris (Julianne Moore), quiere sacar partido al talento de Johnson con objeto de impedir el ataque que unos terroristas planean ejecutar contra Los Angeles mediante un arma de destrucción masiva.

La cuenta atrás de la bomba prosigue y Johnson sería un elemento clave a la hora de impedir un holocausto nuclear. Si no recurre a sus poderes para canalizar su visión a través de los portales temporales correctos para así poder modificar el presente, su futuro y el de cientos de miles de personas podría ser una cosa del pasado.

Netflix: tráiler de la película El vidente

Reparto de El vidente, película de Netflix

Nicolas Cage como Cris Johnson/Frank Cadillac

Julianne Moore como Callie Ferris

Jessica Biel como Liz Cooper

Thomas Kretschmann como Mr. Smith

Tory Kittles como Cavanaugh

José Zúñiga como Security Chief Roybal

Jim Beaver como Wisdom

Jason Butler Harner como Jeff Baines

Michael Trucco como Kendall

Enzo Cilenti como Mr. Jones

