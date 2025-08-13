Historia de mar: un barco, una tripulación desaparecida, la carga intacta y un misterio sin fin

Todo marchaba bien en el inicio del viaje. De hecho, la esposa de Brigg le escribió a madre para decirle que esperaban que el viaje fuera tranquilo, ya que la tripulación había demostrado ser muy capaz. Pero algo ocurrió antes de llegar a Génova.

A menos de un mes de haber zarpado, el barco Dei Gratia, cuyo capitán había cenado con Briggs la noche antes de que este último zarpara en el Mary Celeste, divisó el navío y le llamó la atención su navegar errante y el estado de las velas. Inmediatamente, mandó a algunos de sus hombres a investigar.

mary celeste buque El buque Mary Celeste y un misterio que nunca se acaba

Qué encontraron en el barco Mary Celeste

Según el relato, lo que se encontró en el barco Mary Celeste ha ido variando. El relato más conocido cuenta que los marineros del Dei Gratia hallaron un panorama muy extraño en el barco. Según esta leyenda, en el navío se encontraban las velas izadas, el cargamento de alcohol industrial intacto y la comida servida en la mesa de la tripulación. Al mismo tiempo, no había rastros de pelea.

Sin embargo, la versión oficial también dice que faltaba el bote salvavidas, documentos del barco, la brújula y el sextante. No obstante, lo más misterioso es que no había ningún tripulante, ni tampoco señales de lucha. Entonces, ¿qué pasó?

Qué pasó con el Mary Celeste

Durante años han sido numerosas las teorías que hubo alrededor del barco Mary Celeste. La más popular es que allí se produjo un hecho paranormal. Otra es que hubo un ataque pirata y finalmente, la teoría de que el dueño del barco lo abandonó para cobrar un seguro. Pero nunca más se supo de él, ni de su tripulación, lo que es un problema para esta última idea. No obstante, tiene el apoyo del faltante del bote salvavidas.

mary celeste barco El misterio del Mary Celeste

La maldición del barco Mary Celeste

Pero el barco Mary Celeste guarda otros detalles que lo hacen más misterioso. Para empezar, fue construido en 1861 y recibió el nombre de Amazon. En su primer viaje, el capitán enfermó y murió. En los años siguientes, tuvo varios incidentes y colisiones que lo dejaron gravemente dañado, hasta que en 1868 fue reparado y denominado Mary Celeste.

Luego de haber sido abandonado y encontrado, la mala suerte del Mary Celeste siguió existiendo. Por un lado, el capitán del Dei Gratia, que fue el responsable de rescatar el navío, recibió una recompensa menor a la que creía por las sospechas que hubo sobre el barco abandonado.

Luego de ello, el Mary Celeste tuvo varios dueños, pero también algunas colisiones y se lo llegó a considerar "maldito", por lo que siempre costaba conseguir tripulaciones.

Finalmente, el barco Mary Celeste sufrió un "accidente" intencional cuando el capitán Gilman Parker lo estrelló contra un arrecife en las costas de Haití para cobrar el seguro. Sin embargo, este le fue negado, ya que se demostró que no fue un accidente. En el año 2001 se recuperaron los restos del navío, pero el misterio sobre la desaparición de su flota sigue existiendo.