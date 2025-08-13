Inicio Sociedad Barco
Misterio

Historia de mar: un barco, una tripulación desaparecida, la carga intacta y un misterio sin fin

El mar está repleto de historias llenas de misterio, pero la de este barco es una historia que no se resuelve a pesar de los años transcurridos

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El misterio del barco cuya tripulación desapareción sin dejar rastros

El misterio del barco cuya tripulación desapareción sin dejar rastros

El mar está lleno de misterios. No importa cuánto tiempo haya pasado, hay preguntas que siempre han quedado sin responder. Uno de ellos tiene que ver con un barco que zarpó con diez personas, entre ellas había una familia y que fue encontrado poco después, en buenas condiciones, pero sin sus tripulantes, ni señales de lucha. Se trata del navío Mary Celeste. Cuenta parte de la historia, que había comida servida en la mesa de la tripulación cuando fue abordado por miembros de otro navío.

El misterio del barco llamado Mary Celeste lleva más de 150 años y todavía no hay un acuerdo total de lo que sucedió a fines de noviembre de 1872 mientras viajaba de Nueva York hacia la ciudad de Génova en Italia.

Mary celeste

El barco sin tripulación: el Mary Celeste

Benjamin Briggs era dueño del Mary Celeste. Lo había comprado y refaccionado cuando decidió el viaje a Génova. Para ello, viajaban con él su esposa y su hija, mientras que su hijo, por temas escolares, se quedó en Nueva York con la abuela. Además, contrató a siete personas que ya tenían experiencia en navegación.

Todo marchaba bien en el inicio del viaje. De hecho, la esposa de Brigg le escribió a madre para decirle que esperaban que el viaje fuera tranquilo, ya que la tripulación había demostrado ser muy capaz. Pero algo ocurrió antes de llegar a Génova.

A menos de un mes de haber zarpado, el barco Dei Gratia, cuyo capitán había cenado con Briggs la noche antes de que este último zarpara en el Mary Celeste, divisó el navío y le llamó la atención su navegar errante y el estado de las velas. Inmediatamente, mandó a algunos de sus hombres a investigar.

mary celeste buque
El buque Mary Celeste y un misterio que nunca se acaba

El buque Mary Celeste y un misterio que nunca se acaba

Qué encontraron en el barco Mary Celeste

Según el relato, lo que se encontró en el barco Mary Celeste ha ido variando. El relato más conocido cuenta que los marineros del Dei Gratia hallaron un panorama muy extraño en el barco. Según esta leyenda, en el navío se encontraban las velas izadas, el cargamento de alcohol industrial intacto y la comida servida en la mesa de la tripulación. Al mismo tiempo, no había rastros de pelea.

Sin embargo, la versión oficial también dice que faltaba el bote salvavidas, documentos del barco, la brújula y el sextante. No obstante, lo más misterioso es que no había ningún tripulante, ni tampoco señales de lucha. Entonces, ¿qué pasó?

Qué pasó con el Mary Celeste

Durante años han sido numerosas las teorías que hubo alrededor del barco Mary Celeste. La más popular es que allí se produjo un hecho paranormal. Otra es que hubo un ataque pirata y finalmente, la teoría de que el dueño del barco lo abandonó para cobrar un seguro. Pero nunca más se supo de él, ni de su tripulación, lo que es un problema para esta última idea. No obstante, tiene el apoyo del faltante del bote salvavidas.

mary celeste barco
El misterio del Mary Celeste

El misterio del Mary Celeste

La maldición del barco Mary Celeste

Pero el barco Mary Celeste guarda otros detalles que lo hacen más misterioso. Para empezar, fue construido en 1861 y recibió el nombre de Amazon. En su primer viaje, el capitán enfermó y murió. En los años siguientes, tuvo varios incidentes y colisiones que lo dejaron gravemente dañado, hasta que en 1868 fue reparado y denominado Mary Celeste.

Luego de haber sido abandonado y encontrado, la mala suerte del Mary Celeste siguió existiendo. Por un lado, el capitán del Dei Gratia, que fue el responsable de rescatar el navío, recibió una recompensa menor a la que creía por las sospechas que hubo sobre el barco abandonado.

Luego de ello, el Mary Celeste tuvo varios dueños, pero también algunas colisiones y se lo llegó a considerar "maldito", por lo que siempre costaba conseguir tripulaciones.

Finalmente, el barco Mary Celeste sufrió un "accidente" intencional cuando el capitán Gilman Parker lo estrelló contra un arrecife en las costas de Haití para cobrar el seguro. Sin embargo, este le fue negado, ya que se demostró que no fue un accidente. En el año 2001 se recuperaron los restos del navío, pero el misterio sobre la desaparición de su flota sigue existiendo.

Temas relacionados:

Te puede interesar