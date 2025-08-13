Una fuga de gas asustó a varias personas luego de que empleados municipales rompieran un caño madre

Inicio Sociedad Gas
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Gran susto se llevaron vecinos de la zona céntrica de Las Heras tras una importante fuga de gas ocurrida en la mañana de este miércoles. Ocurrió cuando empleados municipales que trabajaban para sacar la base de un árbol, tocaron un caño madre de gas con una retroexcavadora. Hubo evacuados.

Ocurrió pasadas las 8 de este miércoles en calle Roque Sáenz Peña, entre calles Julio A. Roca y Vieytes, justo frente al estadio Polimeni, de Las Heras.

La fuga de gas ocurrió cuando los trabajadores de la Municipalidad de Las Heras intentaron sacar la base de un árbol cortado.

Allí un grupo de municipales trabajaban con una retroexcavadora para sacar un tocón, que es la base con las raíces de un árbol que fue cortado, pero en la maniobra rompieron un caño de gas que provocó una gran fuga del suministro.

Como consecuencia de esto, la primera medida que tomó el municipio de Las Heras fue evacuar a todas las personas que viven en las inmediaciones como medida de seguridad.

Fabián Tello, secretario de Seguridad Ciudadana de Las Heras, fue hasta el lugar e indicó que personal de Ecogas ya trabajaba para reparar la fuga de gas y que alrededor de las 10 estaría solucionado.

Fue con el uso de una retroexcavadora para sacar las raíces que tocaron un caño de gas.

El funcionario aseguró que estaba todo controlado, y que lamentablemente fue un accidente cuando intentaban sacar las raíces de la base de un árbol que había quedado tras ser talado.

Como consecuencia de esto, la calle Roque Sáenz Peña fue cortada mientras se realizaban los trabajos para reparar la fuga de gas, lo que complicó el tránsito en esa zona transitada de Las Heras.

