Una fuga de gas asustó a varias personas luego de que empleados municipales rompieran un caño madre

Por la fuga de gas hubo evacuados en Las Heras

Como consecuencia de esto, la primera medida que tomó el municipio de Las Heras fue evacuar a todas las personas que viven en las inmediaciones como medida de seguridad.

Fabián Tello, secretario de Seguridad Ciudadana de Las Heras, fue hasta el lugar e indicó que personal de Ecogas ya trabajaba para reparar la fuga de gas y que alrededor de las 10 estaría solucionado.

fuga de gas las heras ecogas 3 Fue con el uso de una retroexcavadora para sacar las raíces que tocaron un caño de gas. Foto: Google Maps.

El funcionario aseguró que estaba todo controlado, y que lamentablemente fue un accidente cuando intentaban sacar las raíces de la base de un árbol que había quedado tras ser talado.

Como consecuencia de esto, la calle Roque Sáenz Peña fue cortada mientras se realizaban los trabajos para reparar la fuga de gas, lo que complicó el tránsito en esa zona transitada de Las Heras.