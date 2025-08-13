El árbitro que dirigirá Independiente Rivadavia vs Boca en el Malvinas Argentinas. 

Independiente Rivadavia se prepara para recibir este domingo a Boca por la quinta fecha del Torneo Clausura. En el equipo de Alfredo Berti los flashes están puestos en dejar los tres puntos en casa dado que, en este semestre, la Lepra no ha podido ganar aún en condición de local.

Luego de una derrota ante Newell's y un empate ante Belgrano, Independiente Rivadavia saltará al campo de juego del estadio Malvinas Argentinas buscando quedarse con ese anhelado triunfo que le permita asentarse en los primeros puestos del Grupo A, en zona de clasificación a los playoffs.

Independiente Rivadavia y Boca se medir&aacute;n en el Malvinas Argentinas por la quinta fecha del torneo Clausura.&nbsp;

Por su parte, Boca tiene el difícil desafío de reponerse de una histórica racha de doce partidos sin conocer la victoria. Con un ciclo de Miguel Ángel Russo incipiente pero no por ello menos cuestionado.

El árbitro del encuentro entre Independiente Rivadavia vs Boca y sus antecedentes

El domingo, desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, el juez encargado de impartir justicia entre leprosos y xeneizes será Pablo Dóvalo. El asistente número 1 será Maximiliano Del Yesso, el asistente 2 Federico Cano y el cuarto árbitro Mauricio Martín. En el VAR estará José Carreras y en el AVAR Diego Romero.

Pablo Dóvalo dirigió en 8 ocasiones a Independiente Rivadavia. El saldo fue positivo para la Lepra cada vez que fue dirigida por este árbitro. Ganó 4, empató 3 y perdió solo uno.

Pablo D&oacute;valo ser&aacute; el encargado de impartir justicia entre Independiente Rivadavia vs Boca.

Por el lado de Boca, Dóvalo lo dirigió en 4 ocasiones y las cuatro fueron victorias para el Xeneize. En cuantos a sus actuaciones en este Torneo Clausura la más recordada es que tuvo en Rosario Central vs Godoy Cruz donde cobró un penal en favor del Canalla que fue muy cuestionado. El partido terminó 1 a 1.

