El árbitro del encuentro entre Independiente Rivadavia vs Boca y sus antecedentes

El domingo, desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, el juez encargado de impartir justicia entre leprosos y xeneizes será Pablo Dóvalo. El asistente número 1 será Maximiliano Del Yesso, el asistente 2 Federico Cano y el cuarto árbitro Mauricio Martín. En el VAR estará José Carreras y en el AVAR Diego Romero.

Pablo Dóvalo dirigió en 8 ocasiones a Independiente Rivadavia. El saldo fue positivo para la Lepra cada vez que fue dirigida por este árbitro. Ganó 4, empató 3 y perdió solo uno.

pablo dóvalo 1

Por el lado de Boca, Dóvalo lo dirigió en 4 ocasiones y las cuatro fueron victorias para el Xeneize. En cuantos a sus actuaciones en este Torneo Clausura la más recordada es que tuvo en Rosario Central vs Godoy Cruz donde cobró un penal en favor del Canalla que fue muy cuestionado. El partido terminó 1 a 1.