Mezclar orégano con limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por ejemplo, la mezcla entre el limón y el orégano puede ser utilizada ante los problemas respiratorios. El orégano es conocido por sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias, mientras que el limón, con su alto contenido de vitamina C, ayuda a fortalecer las defensas y a aliviar la irritación.

El orégano puede ayudar a reducir gases y cólicos, y el limón estimula la producción de jugos gástricos, en una mezclar que ayuda a mejorar la digestión.

Tanto el orégano como el limón son ricos en antioxidantes y vitamina C, que ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades, fortaleciendo el sistema inmunológico.

Como si todo lo anteriormente mencionado fuese poco, debes saber que esta mezcla efectiva protege las células del cuerpo contra el daño oxidativo al tener un efecto antioxidante.

Si vas a optar por este método casero, es recomendable que consultes con un especialista antes de ingerir esta mezclar para evitar posibles efectos secundarios.

Paso a paso: cómo preparar una infusión de orégano y limón