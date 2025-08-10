Inicio Sociedad plancha
Para implementar

Adiós a la plancha: la mezcla que debes usar para que las sábanas no se arruguen

Ponle fin al uso de la plancha a través de una mezcla de varios ingredientes que, además de alisar tus sábanas, las dejarán con un aroma agradable

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El uso de la plancha está quedando cada vez más obsoleto

El uso de la plancha está quedando cada vez más obsoleto

Más de una vez, los obsesivos por la limpieza y el orden han tenido que acudir a la plancha para alisar las sábanas de la cama, que pueden salir completamente arrugadas luego de un lavado normal. Afortunadamente, pueden evitar el uso de este electrodoméstico usando varios ingredientes combinados.

Gracias a esta mezcla, las sábanas de tu cama no solo se conservarán en buen estado, sino que también saldrán del tambor con un aroma más que agradable.

lavarropas, sabanas
Lavar las s&aacute;banas de casa a veces puede ser una tarea costosa

Lavar las sábanas de casa a veces puede ser una tarea costosa

La mezcla que debes usar para que las sábanas salgan sin arrugas

Con un perfumador de textiles casero, las arrugas desaparecen en minutos y las sábanas quedan con un aroma espectacular. Para hacer uno es recomendable usar los ingredientes que se muestran a continuación dentro del lavarropas:

  • Aceite esencial de tu preferencia (el de lavanda es el más recomendado)
  • Medio litro de agua
  • Una botella con pulverizador
  • Una cucharada de suavizante de ropa o acondicionador para el cabello
  • Una taza de vinagre

Una vez que tengas todos estos ingredientes, lo que tienes que hacer es integrarlos en una mezcla dentro de un atomizador, y agitarlo antes de cada uso.

Cuando las sábanas de tu cama finalicen el ciclo del lavado del lavarropas, lo que debes hacer es estirarlas y rociar esta mezcla, la mayor cantidad de veces que puedas. También puedes hacerlo antes de que el ciclo comience.

lavarropas, sabanas
Adem&aacute;s de dejar tus s&aacute;banas sin arrugas, esta mezcla tambi&eacute;n har&aacute; que queden perfumadas

Además de dejar tus sábanas sin arrugas, esta mezcla también hará que queden perfumadas

Después de dejar secar cinco minutos, verás los resultados: las sábanas de tu cama estarán sin arrugas y con un perfume único. ¿Estás listo para utilizar este truco casero?

Cada cuánto hay que lavar sábanas y acolchados en invierno

Ante la llegada del frío, todas las personas comienzan a priorizar elementos para abrigarse en sus camas. Sin embargo, lo que no se deben olvidar es de lavar este tipo de prendas en el lavarropas, que pueden acumular todo tipo de bacterias y gérmenes que pueden comprometer tarde o temprano la higiene.

Si usas sábanas y fundas protectoras, un lavado cada tres meses es suficiente. Pero si dormís con el acolchado directamente sobre el cuerpo o vivís en zonas con alta humedad, lo ideal es lavar a este último al menos una vez al mes, y lo cierto es que también puedes utilizar la mezcla señalada.

Temas relacionados:

Te puede interesar