Mezclar pimienta con romero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La pimienta aporta un toque picante y aromático, mientras que el romero añade un aroma balsámico y terroso, creando una combinación de sabores más rica y compleja.

Pero, como se dijo antes, esta mezcla va mucho más allá de la comida, ya que también puede ser beneficiosa para la salud. El romero puede ayudar a mejorar la digestión, mientras que la pimienta estimula el metabolismo, lo que puede contribuir a una mejor absorción de nutrientes.

romero, pimienta, beneficios

En la misma línea, hay que decir que tanto el romero como la pimienta contienen antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Paso a paso: como realizar esta mezcla para obtener beneficios

Para darle paso a los beneficios mencionados tanto en la cocina como en la salud, la mejor opción es la de preparar una infusión de estos ingredientes. Si vas a consumir la mezcla, es de suma importancia que consultes con un especialista antes de hacerlo, siendo esta la forma de preparación: