Miguel Ángel Russo sigue en la cuerda floja tras no haber podido ganar en sus primeros ocho partidos desde que volvió a ser DT de Boca y en el inicio de la semana recuperó a tres probables titulares para visitar a Independiente Rivadavia, en Mendoza.
Russo, en la cuerda floja, recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia
