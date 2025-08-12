Embed Tremendo accidente en el Rally Santafesino.



En plena competencia en Arequito, Sabrina Scicolone sufrió un fuerte vuelco junto a su hermana Natalia y debió ser evacuada en helicóptero al Hospital de Emergencias de Rosario. pic.twitter.com/iK0OZoy3TN — Carburando (@CarburandoTV) August 11, 2025

El sitio Campeones se comunicó con Gerardo Scicolone, padre de las pilotos, quien se expresó sobre lo sucedido: "Sabrina tuvo un accidente y en mis palabras quiero agradecer enormemente a todo el Rally Santafecino, a la Asociación Argentina de Volantes, a la comunidad de Arequito. Todas las personas se pusieron a disposición de la necesidad de mi familia para el trato de Sabrina, que fue atendida de maravillas".

"Se la trasladó en helicóptero a Rosario y el informe ha sido bueno, sin consecuencias, se encuentra bien ante un fuerte golpe, sin lesiones internas", concluyó el padre de Sabrina y Natalia Scicolone.

Accidente Sabrina Scicolone

La piloto argentina mostró un video del accidente desde el interior

Luego de recibir el alta publicaron un video desde su Instagram donde explicaron qué sucedió manifestando, además, palabras de agradecimiento: "De parte de todo nuestro equipo y familia, nuestra intención en compartirles este video no solo a modo de mostrarles el accidente de Sabrina y Natalia, sino a modo de agradecimiento de todos los que actuaron desde el primer momento. A toda la organización de la categoría, al presidente de la federación, a la A.A.V, a Guido su representante".

El comunicado también explicó qué sucedió con la piloto luego de volcar: "Sabrina fue quien sufrió un fuerte golpe en su cabeza, y se desmayó en el lugar. Nos acompañaron hasta que saliera el parte médico informándonos que ella se encontraba sin ninguna lesión interna. Agradecer a Juani Carati, a su esposa por el rápido accionar en el momento del accidente y por su preocupación".

En cuanto al traslado en helicóptero, dijeron: "Sabrina debió ser trasladada en helicóptero desde Arequito al HECA en Rosario, debido a la urgencia de los síntomas que presentaba al momento de ser atendida luego del accidente. Resultó con politraumatismos y pérdida de conocimiento, por lo que fue activado el Código Rojo. La necesidad fue de hacer una tomografía lo antes posible para percatarse que no tuviera lesiones internas, principalmente en su cabeza".

Para finalizar, expresaron: "De nuestra parte no tenemos palabras para agradecer todos los mensajes de preocupación, y agradecer a todo el que de una u otra manera acompañó a nuestra familia a sobrellevar este momento. Hoy Sabrina ya se encuentra dada de alta recuperándose, y Natalia sin dolores o lesiones mayores en su cuerpo. Nuevamente reiterar las palabras de agradecimiento".

Con el mensaje publicaron el video con dos cámaras interiores del vehículo donde Sabrina le dice a su hermana: "No pasa nada, cortá el cortacorriente que yo apago el auto. ¡Mirá cómo nos fuimos a la m...!".