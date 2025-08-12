Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el accidente de Hungría

El argentino solo pudo completar 25 vueltas, con un tiempo más rápido de 1:20.270, antes del impacto que causó severos daños al coche, imposibilitando su reparación en pista y obligando a la escudería a cancelar el resto de su programa.

El piloto de 22 años había adelantado que aprovecharía el receso para seguir afinando su rendimiento y trabajando en la puesta a punto, aunque tras el Gran Premio de Hungría admitió la necesidad de desconectarse.

colapinto, alpine El pílarense necesita mejorar en la Fórmula 1.

“No viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”, dijo luego de finalizar decimoctavo tras una largada complicada y dos paradas en boxes que rozaron el escándalo: 11s1 la primera y 7s2 la segunda, una pésima ejecución que desató críticas y hasta el apoyo de figuras como Bizarrap y Marcos Galperin.

El regreso a la pista será el viernes 29 de agosto, cuando se inicie la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, su próxima oportunidad para reivindicarse.

Lo que viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

La carrera será el domingo 31 a las 10 de la mañana (hora argentina), y marcará el inicio de una seguidilla decisiva en su calendario: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi serán las próximas paradas.