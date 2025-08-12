Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el accidente de Hungría

Franco Colapinto descansa mientras espera su próxima carrera en la Fórmula 1. El argentino viene de accidentarse en Hungría

Por UNO
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

El piloto Franco Colapinto descansa mientras espera su próxima carrera en la Fórmula 1. El argentino viene de accidentarse en el circuito de Hungaroring, en Hungría, después de una frustrante prueba de neumáticos organizada por Pirelli.

El miércoles pasado, el pilarense protagonizó un incidente en la curva 11, una de las más rápidas del trazado húngaro, y derivó en su traslado inmediato al centro médico del circuito, donde, por fortuna, fue evaluado y se encuentra en buen estado de salud.

colapinto
Colapinto viene de accidentarse en Hungr&iacute;a.

Colapinto viene de accidentarse en Hungría.

Colapinto estaba cumpliendo tareas de desarrollo en el A525, el monoplaza “mula” adaptado con las especificaciones aerodinámicas previstas para 2026, con un 20% menos de carga aerodinámica respecto a los autos actuales.

El argentino solo pudo completar 25 vueltas, con un tiempo más rápido de 1:20.270, antes del impacto que causó severos daños al coche, imposibilitando su reparación en pista y obligando a la escudería a cancelar el resto de su programa.

El piloto de 22 años había adelantado que aprovecharía el receso para seguir afinando su rendimiento y trabajando en la puesta a punto, aunque tras el Gran Premio de Hungría admitió la necesidad de desconectarse.

colapinto, alpine
El p&iacute;larense necesita mejorar en la F&oacute;rmula 1.

El pílarense necesita mejorar en la Fórmula 1.

“No viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”, dijo luego de finalizar decimoctavo tras una largada complicada y dos paradas en boxes que rozaron el escándalo: 11s1 la primera y 7s2 la segunda, una pésima ejecución que desató críticas y hasta el apoyo de figuras como Bizarrap y Marcos Galperin.

El regreso a la pista será el viernes 29 de agosto, cuando se inicie la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, su próxima oportunidad para reivindicarse.

Lo que viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

La carrera será el domingo 31 a las 10 de la mañana (hora argentina), y marcará el inicio de una seguidilla decisiva en su calendario: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi serán las próximas paradas.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas