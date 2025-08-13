Nacho Scocco Nacho Scocco salió campeón en Madrid contra Boca con la camiseta de River Plate.

Campeón de la Libertadores con River en Madrid defendió a Cavani por su mal presente

Y nada mejor que otro delantero para que salga a bancar a un colega que se encuentra en un mal momento futbolístico y que esta siendo permanentemente criticado por periodistas, exjugadores de Boca e hinchas del club. Es por eso que Ignacio Scocco, goleador de Hughes Football Club, Newell's y River en el fútbol argentino, fue empático con Cavani y salió a defenderlo.

En el programa de streaming perteneciente a Olga que conduce Gastón Edul, Gol Gana, el periodista le consultó sobre el uruguayo y Scocco no dudó en responder: "Le tengo un respeto enorme a Cavani. Es una figura mundial".

Lo que está pasando con él, me parece una falta de respeto. Lo que está pasando con él, me parece una falta de respeto.

Es así que el exdelantero que salió campeón en Madrid ante, justamente, Boca, continuó expresando su punto de vista: "Me da bronca el destrato de la gente para con él". Además, realizó una comparación con lo que vivió Gonzalo Higuaín por su sequía de gol en la Selección argentina: “Lo que está pasando con él, como en su momento pasó con el Pipa".

Para finalizar, realizó una reflexión porque quiere que le "vaya bien" aunque juegue en Boca y manifestó: "Todos hemos tenido momentos en los que no nos sale una y empeora con cada partido por la presión que sentís".

Edinson Cavani Edinson Cavani tiene una cuota goleadora sumamente baja.

Los goles de Edinson Cavani en 2025

Con un aporte - casi - insignificativo en cuanto a cantidad goleadora en el 2025, Cavani anotó en tres oportunidades: