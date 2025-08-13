La situación de Cavani en Boca es preocupante.

Boca no está pasando su mejor momento futbolístico mientras que mantiene una racha de 12 partidos sin ganar que se transformó en una estadística negativa histórica; además, el Consejo del Fútbol fue disuelto. En medio de ese caos Edinson Cavani no logra convertir, pero entre delanteros se entienden y fue un ex River quien salió a bancarlo.

Es que el delantero uruguayo pierde situaciones insólitas de gol que - seguramente - en otro momento de su carrera convertiría sin problemas. En lo que va del año solo ha inflado la red en tres tres ocasiones (dos por el Torneo Apertura y uno por Copa Argentina) en 17 partidos disputados; por otro lado, Cavani ha sufrido un sinfín de motivos por el cual no ha podido ser convocado: lesiones menores en el gemelo, en las vértebras y el desgarro muscular del gemelo.

Sin dudas, las cifras de Edinson Cavani son alarmantes.

Nacho Scocco
Nacho Scocco salió campeón en Madrid contra Boca con la camiseta de River Plate.

Campeón de la Libertadores con River en Madrid defendió a Cavani por su mal presente

Y nada mejor que otro delantero para que salga a bancar a un colega que se encuentra en un mal momento futbolístico y que esta siendo permanentemente criticado por periodistas, exjugadores de Boca e hinchas del club. Es por eso que Ignacio Scocco, goleador de Hughes Football Club, Newell's y River en el fútbol argentino, fue empático con Cavani y salió a defenderlo.

En el programa de streaming perteneciente a Olga que conduce Gastón Edul, Gol Gana, el periodista le consultó sobre el uruguayo y Scocco no dudó en responder: "Le tengo un respeto enorme a Cavani. Es una figura mundial".

Es así que el exdelantero que salió campeón en Madrid ante, justamente, Boca, continuó expresando su punto de vista: "Me da bronca el destrato de la gente para con él". Además, realizó una comparación con lo que vivió Gonzalo Higuaín por su sequía de gol en la Selección argentina: “Lo que está pasando con él, como en su momento pasó con el Pipa".

Para finalizar, realizó una reflexión porque quiere que le "vaya bien" aunque juegue en Boca y manifestó: "Todos hemos tenido momentos en los que no nos sale una y empeora con cada partido por la presión que sentís".

Edinson Cavani
Edinson Cavani tiene una cuota goleadora sumamente baja.

Los goles de Edinson Cavani en 2025

Con un aporte - casi - insignificativo en cuanto a cantidad goleadora en el 2025, Cavani anotó en tres oportunidades:

  • 02/2: Torneo Apertura, Boca (L) - Huracán: 2 - 1.
  • 16/3: Torneo Apertura, Boca (L) - Defensa y Justicia: 4 - 0.
  • 23/7: Copa Argentina, Boca (Neutral) - Atlético Tucumán: 1 - 2.

