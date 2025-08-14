Inicio Sociedad CIA
Cómo la CIA utilizó palomas durante la guerra fría para espiar a los soviéticos

La CIA nació a comienzos de la Guerra Fría y fue una organización clave de Estados Unidos para desestabilizar el poder soviético. Entre muchos de sus planes incluyó el entrenamiento de palomas

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La Guerra Fría fue un período marcado por un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética (URSS), entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. Durante esta etapa la agencia de inteligencia exterior de EEUU, conocida como CIA, cumplió un rol esencial para desestabilizar a los soviético.

La CIA se fundó en 1947 como evolución de servicios anteriores y ha sido clave para Washington desde la Guerra Fría hasta la guerra contra el terrorismo. Hace unos años, según la BCC, la agencia ha desclasificado detalles de sus misiones secretas con palomas espías durante la Guerra Fría. Te contamos de qué se trata.

La CIA fue esencial para que Estados Unidos influyera en el resto del mundo

Los archivos desclasificados de la CIA revelan cómo las palomas fueron entrenadas para misiones clandestinas, la misión consistían en fotografiar sitios de interés dentro de la Unión Soviética. Así mismo entrenaron cuervos para colocar micrófonos en edificios.

El plan de las palomas operado por la CIA tenía un nombre clave, se trata de la operación Tacana y fue desarrollada en la década de 1970. Estos animales fueron utilizados porque cuenta con un "superpoder", pueden ser lanzadas en cualquier lugar del mundo y encontrar la vuelta a casa.

Más allá del entrenamiento: ¿La CIA pudo realizar la misión?

A comienzos de los años 70, la CIA se inclinó por las aves rapaces y los cuervos, con la esperanza de que pudieran ser entrenados para participar en misiones como la colocación de micrograbadores en los vanos de ventanas.

Los experimentos con las palomas espías fueron llevados a cabo por la CIA en las cercanías de la capital estadounidense: la Base Aérea Andrews y el Astillero Naval en Washington fueron elegidos para el entrenamiento. Más allá de los esfuerzos, ninguno de estos proyectos se pudieron llevar a cabo.

