Cómo la CIA utilizó palomas durante la guerra fría para espiar a los soviéticos

El plan de las palomas operado por la CIA tenía un nombre clave, se trata de la operación Tacana y fue desarrollada en la década de 1970. Estos animales fueron utilizados porque cuenta con un "superpoder", pueden ser lanzadas en cualquier lugar del mundo y encontrar la vuelta a casa.

palomas.jpg

Más allá del entrenamiento: ¿La CIA pudo realizar la misión?

A comienzos de los años 70, la CIA se inclinó por las aves rapaces y los cuervos, con la esperanza de que pudieran ser entrenados para participar en misiones como la colocación de micrograbadores en los vanos de ventanas.

Los experimentos con las palomas espías fueron llevados a cabo por la CIA en las cercanías de la capital estadounidense: la Base Aérea Andrews y el Astillero Naval en Washington fueron elegidos para el entrenamiento. Más allá de los esfuerzos, ninguno de estos proyectos se pudieron llevar a cabo.