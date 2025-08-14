La Guerra Fría fue un período marcado por un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética (URSS), entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. Durante esta etapa la agencia de inteligencia exterior de EEUU, conocida como CIA, cumplió un rol esencial para desestabilizar a los soviético.
Cómo la CIA utilizó palomas durante la guerra fría para espiar a los soviéticos
La CIA nació a comienzos de la Guerra Fría y fue una organización clave de Estados Unidos para desestabilizar el poder soviético. Entre muchos de sus planes incluyó el entrenamiento de palomas