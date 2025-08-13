Jannik Sinner ocupa el número 1 del ranking mundial ATP.

Jannik Sinner se encuentra en la cima del tenis mundial desde hace 62 semanas. El italiano se posicionó como líder del ranking mundial en junio del 2024 y desde entonces abrió una era que lo tiene en el primer lugar de manera ininterrumpida desde hace más de un año.

Con 20 títulos en su palmarés y cuatro Grand Slams incluidos (Australian Open 2024 y 2025, Us Open 2024 y Wimbledon 2025), Jannik Sinner es el gran protagonista de la era abierta junto al español Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner es el número 1 del mundo

La etapa del big four con Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray fue difícil de dejar atrás pero hoy abrió paso a a las nuevas generaciones que exhiben un tenis de alto nivel y son figuras estelares a nivel mundial. Entre ellas, el italiano oriundo de San Cándido que no solo trae recuerdos de un multicampeón del deporte sino que también ha sido comparado con por las características de su juego.

El ex número 1 del mundo que comparó a Jannik Sinner con un ultra ganador del tenis

Se trata de Boris Becker, número 1 del mundo en 1991, quien brindó una entrevista en el podcast de Andrea Petkovic (ex tenista), y trajo a colación la similitud que presenta Jannik Sinner con un eximio ganador del tenis mundial.

El ex tenista alemán, campeón de 6 torneos Grand Slam, aseguró que el juego del italiano se asemeja en demasía al de Novak Djokovic. "Sinner es un Djokovic 2.0, digamos que es la versión de Novak pero quince años más joven", aseguró Becker y agregó: "El italiano demostró ser mejor jugador, para mí", haciendo alusión al último cruce entre ambos en el césped de Wimbledon.

Boris Becker elogió a Jannik Sinner comparándolo con Novak Djokovic.

Sus declaraciones generaron cierto revuelo en el circuito dada la contundencia de sus palabras. "Todavía está jugando al tenis porque quiere ganar ese 25° Grand Slam, quiere convertirse en el único poseedor del récord. El tiempo se está acabando para él", sentenció Boris Becker sobre la continuidad de serbio en el más alto nivel a sus 38 años.

