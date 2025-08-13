El ex número 1 del mundo que comparó a Jannik Sinner con un ultra ganador del tenis

Se trata de Boris Becker, número 1 del mundo en 1991, quien brindó una entrevista en el podcast de Andrea Petkovic (ex tenista), y trajo a colación la similitud que presenta Jannik Sinner con un eximio ganador del tenis mundial.

El ex tenista alemán, campeón de 6 torneos Grand Slam, aseguró que el juego del italiano se asemeja en demasía al de Novak Djokovic. "Sinner es un Djokovic 2.0, digamos que es la versión de Novak pero quince años más joven", aseguró Becker y agregó: "El italiano demostró ser mejor jugador, para mí", haciendo alusión al último cruce entre ambos en el césped de Wimbledon.

boris becker Boris Becker elogió a Jannik Sinner comparándolo con Novak Djokovic.

Sus declaraciones generaron cierto revuelo en el circuito dada la contundencia de sus palabras. "Todavía está jugando al tenis porque quiere ganar ese 25° Grand Slam, quiere convertirse en el único poseedor del récord. El tiempo se está acabando para él", sentenció Boris Becker sobre la continuidad de serbio en el más alto nivel a sus 38 años.