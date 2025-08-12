Nadia Podoroska hizo una cruda revelación sobre las lesiones que la hicieron descender en el ranking

Habiendo pasado siete meses desde su último partido, en el primer Grand Slam de la temporada, Nadia Podoroska, quien supo liderar el tenis femenino nacional durante los último años, declaró en un video para sus redes sociales que está viviendo “un proceso muy largo y difícil”.

Con dolor en la expresión, Nachu inició el video comentando que después de su participación en el Grand Slam de Australia, sufrió una lesión en la cadera que le llevó cuatro meses de recuperación y que, “cuando ya estaba por volver a competir”, tuvo una nueva dolencia, esta vez en uno de sus hombros.

Nadia Podoroska, sin fecha de regreso al circuito

Podoroska afirmó que esta última está “siendo difícil de sobrellevar”, ya que nota que no está “teniendo mucho avance” en cuanto a la rehabilitación, algo que la llevó a pasar gran parte de la temporada sin competir y a ausentarse de las redes sociales.

“Todavía no tengo una fecha exacta para volver pero espero que sea muy pronto” sentenció la jugadora de 28 años, que también aprovechó la oportunidad para agradecer por los mensajes de apoyo, de los que se llenó la casilla de comentarios en ambas redes sociales.

Con el objetivo de mantenerse en el top 100, y habiendo arrancado el año en el puesto 95 del ranking mundial, la temporada de la rosarina cambió abruptamente apenas comenzada.

Habiendo abierto el año con la posibilidad de representar a Argentina en la United Cup, en la que jugó dos partidos de singles y se impuso en uno de ellos, ante la australiana Olivia Gadecki, aunque en la semana siguiente llegó su lesión en la cadera que, hasta completar su recuperación, marcó el que fue su último partido como jugadora profesional, con una derrota por 6-1 y 6-1 con la checa Karolina Muchova.